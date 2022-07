'Netflix' nākotne: mazāk filmu, bet nozīmīgākas un ievērojamākas 

"Oskara" balvas ieguvēja, filmu režisore Džeina Kempione atklāj, ka viņa ir nobijusies, ka "Netflix" nākotnē būs "izvēlīgāks" attiecībā pret projektiem, ko tas finansēs. Šāds paziņojums nācis klājā, pēc tam, kad straumēšanas giganta abonentu skaits samazinājās, ziņo BBC.

Runājot ar BBC, režisore saka, ka viņas jaunākā filma, saspringtais vesterns "The Power of the Dog", "nevarētu tikt uzņemts" bez "Netflix" atbalsta. Taču kopš tā laika uzņēmums ir zaudējis vairāk nekā 200 000 abonentu, piedzīvojis akciju cenas kritumu un darbinieku skaita samazināšanos.

Saskaņā ar "The Hollywood Reporter" teikto, "Netflix" tagad vēlas koncentrēties uz lielāku, labāku, bet skaita ziņā mazāku filmu veidošanu.

Kempione saka: "Es domāju, ka viņi būs izvēlīgāki attiecībā pret citiem projektiem. Un, iespējams, neuzņemsies risku, proti, neizvēlēsies tādus aktierus, kuru vārdi nav tik zināmi visā pasaulē."

Bet, lai gan viņa domā, ka "Netflix" nākotnē varētu būt uzmanīgāks attiecībā pret to, ko tas finansēs, Kempione ir pārliecināta, ka straumēšanas pakalpojums joprojām investēs līdzekļus viņas darbos.

"Nedomāju, ka man būs grūti, ja es gribēšu kaut ko darīt. Uzskatu, ka esmu nodibinājusi ļoti labas attiecības, un viņi ir neticami lojāli." Režisore min, ka vienīgais uzņēmums, kas bija gatavs ieguldīties viņas filmā, bija tieši "Netflix".

Filma "The Power of the Dog" ar Benediktu Kamberbeču galvenajā lomā, saņēma desmitiem balvu visā pasaulē. Tā tika nominēta 12 "Oskariem", bet ieguva gan tikai vienu – Kempione ieguva balvu kā labākā režisore.