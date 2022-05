'Netflix' nāksies sadarboties ar nozari, ar kuru tas cīnījies gadiem ilgi 

"Netflix" joprojām cieš no akciju krituma, tādēļ analītiķi ir ierosinājuši pievienot reklāmas un ierobežot paroļu kopīgošanu. Taču viens no veidiem, kā "Netflix" var sev palīdzēt, ir sadarboties ar nozari, ar kuru tas kādreiz bijis pretrunā: kinoteātriem, ziņo "CNN Business".

Lai gan "Netflix" ir laidis klajā daudzas filmas kinoteātros, lielākā daļa no tām bijuši mērķtiecīgi ierobežoti. Tā kā straumētājs šobrīd ir lejupslīdē, taču kinoteātri lēnām atgūstas pēc pandēmijas, tagad varētu būt īstais laiks, lai abas puses beidzot apvienotos.

"Netflix" ir vajadzīgas franšīzes, kinoteātriem ir vajadzīgas filmas

Izlaižot kinoteātros vairāk filmu, "Netflix" varētu gūt jaunus ieņēmumus no biļešu pārdošanas, paplašinot savu zīmolu, lai piesaistītu vairāk potenciālo abonentu un palīdzētu padarīt filmas neaizmirstamākas. Šobrīd uzņēmumam ir bijis grūti to izdarīt, neskatoties uz to, ka uzņēmums ir līderis straumēšanas jomā ar 221 miljonu globālu abonentu, uzvarot vairākus "Oskarus" un strādājot ar dažiem Holivudas lielākajiem vārdiem.

Piemēram, "Red Notice". Filma ar Dveinu Džonsonu un Galu Gadotu galvenajās lomās bija "Netflix" visu laiku skatītākā filma, saskaņā ar kompānijas teikto, taču tai, iespējams, nav izdevies radīt nekādas būtiskas izmaiņas popkultūrā.

"Vēl joprojām nav iespējams izveidot lielu filmu franšīzi bez kinoteātriem," intervijā "CNN Business" sacīja vecākais pētniecības viceprezidents Endrjū Harē. Viņš piebilda, ka, uzņēmumam paplašinot savu piedāvājumu, "daudziem nosaukumiem, iespējams, būs nepieciešamas kinoteātru pirmizrādes".

Arī kinoteātri būtu ieguvēji

"Kinoteātriem tagad ir nepieciešams saturs vairāk nekā jebkad agrāk," sacīja Džefs Boks, izklaides pētījumu firmas "Exhibitor Relations" vecākais analītiķis.

Pat Nacionālā teātru īpašnieku asociācija ir atvērta šai idejai: "Mūsu durvis ir atvērtas, lai "Netflix" filmas varētu atrādīt plašāk," pagājušajā mēnesī sacīja izpilddirektors Džons Fitians. "Mēs labprāt atrādītu vairāk viņu filmu."

Vai ir kādas problēmas?

Viens no lielākajiem šķēršļiem "Netflix" un kinoteātru sadarbībai ir tas, ka abas puses ir cīnījušās par to, cik ilgi kinoteātrī jārāda filma.

"Netflix" bizness ir balstīts uz reģistrēšanos, tāpēc tas nevēlas, lai abonenti gaida filmas, savukārt kinoteātru īpašnieki, kuru bizness darbojas uz grafiku, vēlas ekskluzivitāti noturēt pēc iespējas ilgāk.

Šīs debates sākās 2019. gadā, kad abas puses nespēja vienoties par to, cik ilgi filmai "The Irishman" jāspēlē kinoteātros pirms tā nonāk straumēšanas pakalpojumā. Kinoteātri vēlējās 70 dienu ekskluzīvu logu, savukārt "Netflix" vēlējās, lai tas nepārsniegtu 45 dienas, liecina "The New York Times" dati.

Un jaunu filmu ievietošana kinoteātros varētu kaitēt pašam "Netflix" modelim. Ja tu varētu doties noskatīties kādu "Netflix" filmu kinoteātrī, vai tas tev radītu vēlmi abonēt "Netflix"? Visdrīzāk – nē!

Galu galā "Netflix" ir priekšrocības un mīnusi attiecībā uz to, ka vairāk jāstrādā ar kinoteātriem.

"Es domāju, ka "Netflix" turpina darboties eksperimentālā režīmā," sacīja Hare. "Šobrīd nevar atļauties neeksperimentēt."