Oficiāli: 'Bridgerton' atgriezīsies ar otro sezonu 

Beidzot baumām pielikts punkts – milzīgu popularitāti iemantojušā "Netflix" seriāla "Bridgerton" komanda paziņojusi, ka smalkā britu sabiedrība atgriezīsies ar otro sezonu! Ārzemju mediji vēsta, ka galvenā varoņa vietu Dafne atdos savam brālim Entonijam, kurš uzsāks nopietnus sievas meklējumus.

Nedaudz plašāku ieskatu, protams, pie skatītājiem nogādājusi noslēpumainā lēdija Visteldauna, kas atsūtījusi populāro skrejlapu ar saviem novērojumiem. Pirmās sezonas skatītājiem varētu rasties jautājums – ap ko otrā sezona varētu fokusēties, ja Dagnes un Saimona mīlasstāsts nonāca pie loģiska iznākuma? Vēstīts, ka jauno sēriju centrālais tēls būs Dafnes brālis Entonijs Bridžitons (Džonatans Beilijs), kurš beidzot nolēmis apņemt sievu. Tas nozīmē, ka neiztiksim bez mīlas līkločiem, skaistajām ballēm un arī kādai pikantākai ainai.

Lēdija Visteldauna gan saviem lasītājiem lūdza būt pacietīgiem, jo plašāk izklāstīt sižeta notikumums viņa šobrīd nav ļauts.



Kā intervijā TV šovā "Tonight with Jimmy Fallon" skaidrojis viens no galvenās lomas atveidotājiem Redžijs Žans Peidžs, "Bridgerton" apvieno trīs kino pasaulē labi pazīstamus darbus – seriālu "Intrigante" ("Gossip Girl") ar skaļajiem skandāliem, Džeinas Ostinas darbus ar sulīgajiem dialogiem, kā arī aniņas, kas labi iederētos "Greja piecdesmit nokrāsās" ("Fifty Shades of Grey"). Galvenie pirmās sezonas notikumi risinās ap divām elites ģimenēm, kuras iepazīstina augstāko sabiedrības slāni ar savām atvasēm, kā arī meklē pieaugušajiem bērniem piemērotus preciniekus.

Plānots, ka jaunās sezonas filmēšana sāksies 2021. gada pavasarī, taču straumēšanas gigantam "Netflix" vēl jānāk klajā ar paziņojumu, vai visi pirmās sezonas aktieri atgriezīsies uz lielajiem ekrāniem. "Deadline" norāda, ka jaunajā sezonā būs arī daudz jaunu tēlu, ar kuru palīdzību seriāla komanda centīsies skatītājus ieinteresēt vēl vairāk.

"Bridgerton" pie skatītājie nonāca Ziemassvētkos, un vēl aizvien saglabājis augstas pozīcijas skatītāko filmu sarakstā, raksta "Daily Mail". Arī otrā sezona taps kā Džūlijas Kvinas grāmatas ekranizācijā, šoreiz par pamatu ņemot darbu "The Viscount Who Loved Me".

Starp citu, lielai daļai britu šķiet, ka tieši šis seriāls kā uz paplātes piegādājis jauno Džeimsa Bonda lomas atveidotāju. Viņi uzskata, ka lielisks kandidāts pārkāpšanai aģenta 007 kurpēs būtu Heistingas hercoga atveidotājs Žans Peidžs, par ko pats aktieris bijis patiesi saviļņots. Vairāk lasi šeit.