'Oskara' pļauka varētu ietekmēt filmas 'Emancipation' vērtējumu, noraizējies Vils Smits 

Holivuda un tās megazvaigznes ir piedzīvojušas daudzus iespaidīgus kāpumus un tikpat daudzus bēdīgi slavenus kritienus, un viens šāds notikums notika 2022. gada martā, kad Vils Smits izgāja uz "Oskara" ceremonijas skatuves un iepļaukāja komiķi Krisu Roku. Kā jau bija gaidāms, drīz pēc tam sekoja vētra, un, neskatoties uz to, ka kopš incidenta ir pagājuši vairāki mēneši, Smits ir noraizējies, ka viņa iepriekšējās darbības varētu ietekmēt filmas panākumus, jo viņa nākamā filma "Emancipation" strauji tuvojas iznākšanai.

Ikviens ļoti labi saprot to, ka aktiera karjera ir apdraudēta. Vairāki viņa projekti ir apstājušies. Tiek ziņots, ka citi ir pilnībā atcelti. Vēsturiskā asa sižeta filma "Emancipation", kas tika pabeigta tikai dažas nedēļas pirms liktenīgā "Oskara" vakara, "Apple" izmaksāja aptuveni 120 miljonus ASV dolāru. Lai gan studija runā par pirmizrādi, joprojām notiek diskusijas par to, vai viņi ir izdarījuši pareizo izvēli.

Bet patiesība ir tāda, ka Vila Smita pirmā filma, kopš viņš "Oskara" pasniegšanas ceremonijā ar Krisu saķērās, ir saņēmusi lielu kritiķu atzinību. Taču daudzās "Emancipation" recenzijās galvenā uzmanība tika pievērsta arī plašākam stāstījumam, kas saistīts ar Smitu, un tam, vai filma varētu nodrošināt viņam atpakaļceļu uz Holivudu.

Savulaik Vils Smits atteicās no lomas Kventina Tarantīno "Django Unchained", savu lēmumu paskaidrojot ar to, ka viņš neesot gribējis veidot filmu par verdzību, kuras centrā būtu atriebība. Smits vispār savas karjeras laikā ir izvairījies veidot filmas par verdzību – viņš neesot vēlējies melnādainos cilvēkus rādīt šādā gaismā, tā vietā vēloties izcelt viņu veiksmes un panākumus. Kā redzam, viss dzīvē plūst un mainās, un Smits nu ir gatavs tomēr piedalīties filmā par verdzību – "Emancipation" stāstīs par kādu vergu, kurš aizbēg no plantācijas un dodas uz ziemeļiem, kur pievienojas armijai, kuras sastāvā atgriežas dienvidos, lai glābtu pārējos. Smits apgalvo, ka Antuāna Fukuā filma esot tieši tas, ko viņš esot gribējis no "Django Unchained" – stāstu par melnādaino cilvēku spēku un mīlestību.

"Manu sirdi nomāc viena doma, proti, daudzi cilvēki ir paveikuši iespaidīgu darbu pie šīs filmas, es tikai ceru, ka mana komanda vispār netiks sodīta par manām darbībām," sacīja Smits. Lai gan viņš varētu būt noraizējies par filmas panākumiem, Smits atklājis, ka scenārijs bija "viens no labāk lasītajiem", ko viņš saņēmis kā aktieri.

Nozares pārstāvji ar interesi gaida, kā sabiedrība reaģēs uz filmu pēc tam, kad Smits tika nosodīts par minēto incidentu.