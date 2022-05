Ostins Batlers pēc filmas 'Elvis' uzņemšanas nogādāts slimnīcā 

Kad Ostins Batlers beidza filmēt Baza Lurmaņa biogrāfisko filmu par Elvisu Presliju, viņš ātri vien atskārta, cik ļoti šī loma viņu ietekmējusi fiziski, ziņo "Hollywood Reporter".

Intervijā "GQ" aktieris aprakstīja to, kā viņš beidza filmēšanu 2021. gada martā, atklājot, ka pēc filmēšanas pabeigšanas nekavējoties devies uz slimnīcu, jo pamodies ar stiprām sāpēm. Aktierim tika diagnosticēts vīruss, kam ir tādi paši simptomi kā apendicītam.

Kā noskaidrots, šī loma bija tāda, kurā Batlers bija iegrimis, censdamies pēc iespējas precīzāk līdzināties mūzikas ikonai, lasot, skatoties un klausoties visu, ko reiz darīja Elviss. Viņš arī strādāja ar kustību treneri, lai kustētos kā Preslijs, kā arī iemācījās runāt un dziedāt tāpat kā viņš un pētīja dzīvniekus, kas līdzinājās nelaiķim. Viņš tikās arī ar Preslija bijušo sievu, kura, starp citu, izteica savu atbalstu aktierim.



Pēc filmēšanas Batlers atzinās, ka viņš ir kļuvis pavisam citādāks, pat ģimenes vidū. "Mana ģimene teica, ka es vairs neizklausos pēc sevis," viņš sacīja izdevumam.

Kad filmas veidošana tika pārtraukta pēc tam, kad Tomam Henksam tika diagnosticēts Covid-19 un viņš tika ievietots slimnīcā, Batlers izvēlējās palikt Austrālijā, lai turpinātu pētīt Elvisu, iedziļinoties viņa lomā vēl dziļāk. Viņš neslēpa, sakot, ka viņa dzīvoklī bija "Elvisa attēli it visur!". Galu galā viņš jautāja Henksam padomu par to, kā viņam laika gaitā ir izdevies saglabāt veselo saprātu savā darbā, un Batlers atcerējās Henksa padomu: ""Katru dienu es cenšos lasīt kaut ko, kam nav nekāda sakara ar manu darbu.""

"Tas man deva atļauju, jo līdz tam laikam es lasīju tikai visu, kas bija saistīts ar Elvisu. Es tikai klausījos Elvisu. Tā bija Elvisa ietekme un nekas cits," viņš sacīja.

Par filmu "Elvis" režisors Lurmans runājis jau kopš 2014. gada, taču ilgu tās bija tikai runas, līdz 2019. gadā ​​līgumu parakstīja Toms Henkss – tas bija kā punkts uz "i", lai ķertos pie darba. Pa šiem gadiem Lurmans strādājis arī pie "Netflix" seriāla "The Get Down". Viņa pēdējā filma "The Great Gatsby" saņēma neviennozīmīgu kritiku, taču tā joprojām ir viņa līdz šim ienesīgākā filma. Te nu ir cerība, ka ar Elvisu būs tapis kaut kas ļoti īpašs un grandiozs, jo viņa ilgtermiņa darbošanās ar šo projektu neapšaubāmi runā par viņa kaislību un vēlmi veidot šo filmu.