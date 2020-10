Pārcelta jaunās Betmena filmas un 'Kāpa' pirmizrādes; nākamgad redzēsim 'Matrikss 4' 

Betmena atgriešanās uz lielajiem ekrāniem nenotiks tik ātri kā cerēts – "Warner Bros" studija filmas izrādīšanu pārcēlusi uz 2022. gadu, ziņo "Variety". Jāteic gan, ka viena laba ziņa kinomīļiem gan ir sagatavota – pāris mēnešus ātrāk, 2021. gada decembrī, varēsim novērtēt kulta filmas "Matrikss" ceturto daļu ar teju visu zvaigžņoto sastāvu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Filma par Betmenu ar Robertu Patinsonu galvenajā lomā ir ļoti gaidīts notikums kinopasaulē. Līdz šim tika plānots, ka kinolenti varēsim novērtēt, sākot no 2021. gada 1. oktobra, taču šobrīd tā pārcelta gandrīz par pusgadu – uz 2022. gada 4. martu.

Jāpiebilst gan, ka iepriekšējais datums nepaliks tukšs. Šī gada decembrī nevarēsim svinēt fantastikas piedzīvojuma "Kāpa" pirmizrādi, jo arī tās parādīšanās kinoteātros atlikta par gandrīz gadu – līdz iepriekš minētajam 1. oktobrim, kad iepriekš plānota "Betmena" pirmizrāde.

Kā pozitīvs cerību stariņš lielajā Holivudas kino industrijā gan nākušas ziņas no Lanas Vačovskas, kas ir leģendārās filmu sērijas "Matrikss" ceturtās daļas režisore. Jaunākais veikums ar Kianu Rīvsu un Keriju Annu Mosu kinoteātros nonāks pat pāris mēnešus ātrāk nekā plānots – no 2022. gada 1. aprīļa svinīgā pirmizrāde pārcelta uz nākamā gada Ziemassvētku laiku – 22. decembri.

Plānots, ka tuvākajā laikā studija paziņos par divām jaunām filmām, ko varēsim novērtēt 2022. gadā, taču jau šobrīd zināms, ka vēlāk sagaidīsim filmu "The Flash" un "Shazam 2" parādīšanos.

"Warner Bros" skaidro, ka visas filmas, izņemot "Kāpu", tiek pārceltas, jo veidotāju komanda nespēj iekļauties noteiktajos termiņos. Šāda situācija saistāma ar vispasaules pandēmiju, kuras dēļ uz vairākiem mēnešiem filmēšanas process bija jāpārtrauc. Tāpat katrai filmai radušās individuālas problēmas – piemēram, "Betmena" filmēšana tika apturēta Patinsona pozitīvā Covid-19 testa dēļ. Pie uzņemšanas radošā komanda varēja atgriezties septembrī. Savukārt "Matrikss" kārtējais turpinājums sarežģījumiem cauri ticis veiksmīgi un pabeigts ātrāk nekā cerēts.

Šobrīd plānots, ka filmas "Brīnumsieviete 1984" pirmizrāde norisināsies kā plānots – to arī Latvijā varēsim skatīt no šī gada 25. decembra. Šī ir viena no retajām un potenciāli veiksmīgajām filmām (ievērības cienīga ir "Pixar" studijas filma "Dvēsele"), kas vēl aizvien tic pozitīvam iznākumam, tai parādoties uz ekrāniem 2020. gadā.

Šī ziņa par filmas pārcelšanu seko pa pēdām jaunākajai Džeimsa Bonda kinolentei "No Time To Die", kuras veidotāji paziņojuši par pirmizrādes pārcelšanu no šī gada novembra uz 2021. gada aprīli.