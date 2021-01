Publicēts pirmais ieskats, Kristenai Stjuartei iejūtoties princeses Diānas tēlā 

Kopš publiski paziņots, ka "Krēslas" sāgas zvaigzne Kristena Stjuarte atveidos Velsas princesi Diānu jaunajā kinolentē "Spensere" ("Spencer"), viņas virzienā vērsti ziņkārīgi un dažbrīd arī neuzticības pilni skatieni. Nu publicēta pirmā filmas fotogrāfija, aktrisei iejūtoties princeses ādā, kas parāda, cik gan ārēji līdzīgas abas sievietes tomēr var būt.

Britu medijs "The Guardian" vēsta, ka filma par Diānu Spenseri stāstīs par vienu nedēļas nogali viņas dzīvē, kad princese saprata – viņas laulība ar princi Čārlzu nav un nebūs glābjama. Stāsts būs par to, kā Diāna pieņēma lēmumu no prinča šķirties. Diāna un Čārlzs juridiski laulību izšķīra 1996. gadā, bet jau nākamajā gadā Diāna gāja bojā autokatastrofā. Princis Čārlzs vēlāk apprecējās ar savu ilggadējo mīļoto sievieti Kamillu Pārkeri-Boulzu.

Jaunās filmas režisors ir čīliešu režisors Pablo Larēns, bet scenārija veidošana uzticēta daudzu iemīļotā seriāla "Peaky Blinders" veidotājam Stīvenam Naitam. Kopā ar Stjuarti filmā redzēsim Timotiju Spolu, Salliju Hokinsu, Šonu Herisu un citus. Publiski nav paziņots, kurš aktieris atveidos princi Čārlzu un kuri – abu dēlus, raksta portāls "Deadline".

" "Spensere" ir lēciens emocionālajos ūdeņos ar mērķi saprast, kas Diāna bija savas dzīves tik nozīmīgajā brīdī," sacījusi Stjuarte. "Tie ir mokoši centieni atgriezties pašai pie sevis, cenšoties noturēties pie tā, ko viņai nozīmē Spenseres vārds." Vērts piebilst, ka ne visi par Stjuartes nozīmēšanu tik ikoniskajai lomai bija sajūsmā. Daļa kino mīļotāju neslēpa skeptisko nostāju, uzsverot, ka aktrise tai nebūt nav piemērota.

I think we could have done Diana a bit better. Kristen Stewart... two words. Her. Acting. 🙄 oof🤦🏾‍♀️ https://t.co/Azkv9MMvg4

I love me some #KristenStewart but this is a bit suspect. I hope she does this role justice because this is potentially a career breaking move. Diana was a world renowned woman and KS better do this role the justice it deserves!!! https://t.co/R2td1KmovP