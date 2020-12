Režisors Maktīrnans apstiprina – 'Cietais rieksts' ir Ziemassvētku filma 

"Cietais rieksts" ("Die Hard") ir vai nav Ziemassvētku filma? Katru gadu no jauna šis jautājums decembrī gūst aktualitāti un rosina ikvienu atsvaidzināt atmiņu ar tās saturu. Nu diskusijām un šaubām likts punkts – kinolentes režisors Džons Maktīrnans atklājis, kāpēc tā tiešām uzskatāma par Ziemassvētku filmu, raksta "Daily Wire".

Kā atklājis režisors, tā ir ne tikai Ziemassvētku filma, bet arī kinolente, kuras iedvesma meklēta gada nogales laikam piemērotajā klasikā "It's A Wonderful Life". 12 minūšu garajā video, ko publicējis "Amerikas Filmu Institūts", Maktīrans norādījis – lai gan nekad to nebija plānojis radīt kā Ziemassvētku filmu, "tieši prieks, ko tā nesa, padarīja kinolenti par Ziemassvētku filmu".

Viņš sacīja, ka sākotnējais scenārijs teju mats matā sekojis grāmatas "Nothing Lasts Forever" oriģinālajam sižetam, līdz producents Džoels Silvers rosinājis to mainīt. "Džoels man atsūtīja scenāriju trīs, četras reizes," skaidro Maktīrnans, norādot, ka tajā ietverti kreisie teroristi, kuri brutālā veidā ienāk Losandželosā. "Un viņi ņem savus ieročus, ļaunos veidus un šauj cilvēkus, kas svin Ziemassvētkus. Šausmīgi cilvēki." Viņš skaidrojis Silveram, ka tādu filmu nevēlas veidot.

Filmas veidošanā ļoti palīdzējusi kāda cita filma – "It's A Wonderful Life" , no kuras režisors aizņēmies kritiku pret neierobežotu kapitālismu. "Es aizgāju pie Džoela un teicu: "Labi, ja tu gribi taisīt šo teroristu filmu, es gribu to uzņemt tā, ka uz limuzīna šofera sākuma ainā sacīto, ka viņš nekad iepriekš nav bijis limuzīnā, galvenais varonis atbildētu: "Viss kārtībā. Es nekad neesmu braucis limuzīnā." Strādnieku šķiras varonis." Silvers sapratis viņa domu, un tad sācies darbs pie filmas veidošanas.

Tieši konteksta maiņa arī radījusi iepriekš minēto prieku, kas "Cieto riekstu" padara par Ziemassvētku filmu. "Un tas ir viss, ko varu jums pateikt," noslēdz Maktīrnans.

1988. gada asā sižeta filmas "Cietais Rieksts" priekšgalā tiek nolikts Brūss Viliss, kuru romantiskām un ģimeniskām filmām saista vien retais. Vai tā patiesi ir Ziemassvētku filma, ļausim spriest pašam, taču fakts ir neizbēgams – darbība norisinās tieši gada nogales svētku laikā. Starp kautiņiem un trillera cienīgajām ainām ekrānos ieraugām arī sniedziņu, saklausām tematiskās melodijas un varam novērtēt pat Ziemassvētku vecīša uznācienu.

Pēcāk filmai sekojuši vēl četri turpinājumi. Pirmās daļas ienākumi apkopoti 139 miljonu ASV dolāru apmērā.