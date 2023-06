Rīza Viterspūna atzīta par pasaulē bagātāko aktrisi 

Rīza Viterspūna, atzinībi guvusī aktrise un producente, nonākusi teju visos ārzemju mediju ziņu virsrakstos, jo "Forbes" viņu atzinis par pasaulē bagātāko aktrisi, kas pati visu sasniegusi ("self-made").

1. jūnijā izdevums "Forbes" publicēja ļoti gaidīto sarakstu "Amerikas bagātākās sievietes 2023. gadā". Filmas "Gudrā blondīne" zvaigzne tika iekļauta saraksta 59. vietā. Lai gan viņas neto vērtība viņu ierindo saraksta apakšējā daļā, 47 gadus vecā sieviete joprojām ir vienīgā aktrise, kas pati visu sasniegusi un ir iekļuvusi šajā reitingā. Aktrises neto vērtība ir 440 miljoni ASV dolāru.

Pārējās sarakstā iekļautās sievietes ir TV scenāriste Šona Raimsa, kas slavena ar "Netflix" seriālu "Bridgerton", komiķe un televīzijas personība Elena Dedženeresa, kā arī popzvaigznes Teilore Svifta, Rianna un Madonna. Saraksta augšgalā ierindojās 76 gadus vecā uzņēmēja Diāna Hendriksa, kuras neto vērtība ir 15 miljardi ASV dolāru.



Lora Džīna Rīza Viterspūna dzimusi 1976. gada 22. martā Ņūorleānā, ASV. Bērnībā Viterspūna pavadīja laiku Rietumvācijā, pirms pārcēlās uz Nešvilu, kur strādāja par modeli un parādījās reklāmās. 1991. gadā viņa beidzot debitēja kritiķu atzinīgi novērtētajā "Cilvēks uz mēness" ("The Man in the Moon").

Vēlāk viņa turpināja piedalīties daudzās filmās un TV seriālos, piemēram, "Gudrā blondīne", "Mīļās mājas Alabamā" un "Sirds robeža".

Viterspūna vienmēr ir atradusies starp vislabāk apmaksātajām aktrisēm un, kā tiek ziņots, 2023. gadā nopelnīja milzīgu 35 miljonu ASV dolāru peļņu.

Lai gan viņas kā aktrises alga neapšaubāmi ir milzīga, viņas neto vērtību palielināja viņas producentu kompānijas "Hello Sunshine" pārdošana 2021. gadā ar darījumu, kas novērtēts 900 miljonu ASV dolāru vērtībā.

Aktrise "Hello Sunshine" dibināja 2016. gadā ar nolūku stāstīt sieviešu veidotu stāstus, lai mainītu to, kā visas sievietes tiek atveidotas plašsaziņas līdzekļos. Daži populārākajiem hitiem ir tādi TV seriāli kā "Big Little Lies", Little Fires Everywhere un "The Morning Show". Viņa ir filmējusies visos trijos.

Viterspūnai joprojām pieder 18% uzņēmuma akciju.

Viņas kopējās bagātības avots ar izklaides palīdzību tiek apzīmēts kā "pašas veidots" ("self-made"). Šāds statuss tiek piedēvēts tiem, kas identificēti kā no vidusšķiras vai augstākās vidusšķiras.

"Pašas veidota" bagātība tiek definēta šādi: cilvēks, kurš pats izveidojis uzņēmumu viens pats, nevis pārmantojis daļu vai visu to. Kamēr sarakstā iekļautā aktrise nav mantojusi uzņēmumu vai naudu, viņa tiek apzīmēta kā "self-made".