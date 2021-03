Rūperts Grints: 'Harija Potera' uzņemšana reizēm bija 'smacējoša' 

Harijs Poters, Hermione Grendžera un Rons Vīzlijs – šis ir viens no spilgtākajiem trio, kādu kino pasaule jebkad ieraudzījusi. 10 gadu laikā uzņemtais filmu maratons nesa milzīgu atpazīstamību, taču katram darbam ir sava garoziņa. Kā atklājis Rona atveidotājs Rūperts Grints, "Harija Potera" veidošana reizēm kļuva "smacējoša", jo gadu no gada nācās darīt vienu un to pašu, norāda CNN.

Ar pirmo franšīzes filmu "Harijs Poters un Filozofu akmens", kura nesen pievienojusies filmu – miljardieru sarakstam (ieņēmumi pārsnieguši vienu miljardu dolāru) pasaule iepazinās 2001. gadā. Uzņemšana turpinājās līdz pat 2011. gadam, un vairāk par aizkadra sajūtām 10 gadu garumā "Armchair Expert" podkāstā pastāstījis pats Grints.

"Dažreiz es tiešām jutos tā, ka gribētu darīt kaut ko citu. Redzēt, kas ir tur ārā," sacījis Grints. "Tas vienkārši nekad nebeidzās. Katru gadu mēs atkal atgriezāmies. Tas bija līdzīgi kā ar "Murkšķa dienu" ("Groundhog Day")", jo filmēšanas laukums nemainījās. Bija tie paši cilvēki. Taču kopumā tas bija lieliski." Aktieris sarunā arī uzsvēra, ka filmu franšīzes pirmsākumos bija iznākušas tikai dažas grāmatas par Hariju Poteru, tāpēc nemaz neapsvēra iespēju – ar Rona tēlu varētu būt jāpiedalās astoņās kinolentēs.

Neskatoties uz to, ka sadarbošanās ar vieniem un tiem pašiem personāžiem turpinājās gadu no gada, Grints uzskata – tik liela grāvēja veidošana bija lieliska pieredze. Filmēšanas un aktieru komanda laika gaitā kļuva par ģimeni, sacījis Rona Vīzlija atveidotājs.

Tāpat aktieris atklājis, ka nav atkārtoti skatījies Harija Potera filmas, jo "šķiet vēl pāragri". Vienīgais izņēmums ir pirmā daļa par Filozofu akmeni, kuru redzējis divas reizes.

2020. gadā Grints un viņa mīļotā sieviete Džordžija Grūma sagaidījuši ģimenes papildinājumu. Ar 28 gadus veco Džordžiju aktieris tiekas no 2011. gada.