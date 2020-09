Sašutušu skatītāju nežēlastībā krīt 'Netflix' straumētā filma 'Jaukumiņi' 

"Netflix" filmu un seriālu straumēšanas platforma saņēmusi masveida pārmetumus no skatītājiem par mazu meiteņu seksualizēšanu franču režisores Maimunas Dukrē filmā "Jaukumiņi" ("Cuties"). Šī filma no 9. septembra pieejama abonentiem visā pasaulē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ar mirkļbirku #CancelNetflix sociālajos tīklos savu neapmierinātību pauž neskaitāmi "Netflix" lietotāji, tostarp mazgadīgu meiteņu vecāki. Viņi aicina boikotēt šo platformu filmas "Cuties" dēļ.

Filmas reklāmas materiālos sākotnēji bija redzamas četras apmēram 11 gadu vecas dejojošas meitenītes, kuras tērptas visai erotiski. Skatītāji uzskata, ka šāds plakāts un filma pati reklamē pārmēru seksualizētus bērnus, tādējādi izklaidējot, piemēram, pedofilus. "Vecāki, kas piekrita savu meitu dalībai šajā filmā, ir suteneri," teikts kādā komentārā pie filmas tīzera.

Drīz pēc tam, kad pār "Netflix" vēlās pārmetumu gūzma, kompānija nomainīja ažiotāžu izraisījušo attēlu, atvainojās par sagādātajām neērtībām un lūdza skatītājus vispirms noskatīties kinodarbu, pirms spriest par to, vai tā tiešām ir filma pedofiliem, raksta "The New York Times".

Uzņēmums atvainojies arī filmas režisorei. Francijā tā uz ekrāniem iznāca ar gluži citādāku reklāmas foto, proti, vienkārši jautru meiteņu bariņu skrienam ar iepirkumu maisiņiem rokās.

Foto: Vida Press

Lai gan tagad "Cuties" "Netflix" platformā tiek reklamēta ar attēlu, kurā redzama filmas galvenā varone, "Netflix" joprojām saņem kritiku. "New York Times" vēsta, ka jau 170 000 skatītāju parakstījuši tiešsaistes petīciju, kurā pieprasa filmu izņemt no straumēšanas servera. "Problēma nav mākslas darbā, bet gan tajā, ka filma par vienpadsmitgadīgām dejojošām meitenītēm paredzēta pieaugušo skatīšanās priekam. "Netflix" normalizē pedofiliju," raksta kāds skatītājs.

"Jaukumiņi" pirmizrādi piedzīvoja šogad janvārī Sandensas filmu festivālā, kur Dukrē ieguva balvu kā labākā dramatiskās filmas autore. Festivāla filmu recenzenti Dukrē debijas darbā neredzēja neko fetišizētu. Francijā šī filma uz ekrāniem nonāca augusta vidū un arī nekādu sašutumu nav izraisījusi.

Filma vēsta par 11 gadus veco Eimiju, kuras ģimene nākusi no Senegālas un dzīvo nabadzīgā rajonā Parīzē. Viņa aug islāmticīgas mātes ietekmē. Māte viena pati audzina trīs bērnus un gaida no dzimtenes pārrodamies savu neuzticīgo vīru, kurš gatavojas atgriezties kopā ar savu otro sievu. Mazo Eimiju garlaiko reliģiskās lūgsnas mājās, viņu fascinē kaimiņu meitenes Anželikas nodibinātā meiteņu deju grupa. Meitenes tiecas pēc atzinības sociālajos tīklos, un Eimija deju horeogrāfijā iekļauj pat pornogrāfiskus žestus, līdz viņas dzimumorgānu attēls sāk cirkulēt starp klasesbiedriem internetā...

35 gadus vecā režisore Dukrē intervijā Sandensas festivālā pauda, ka filmas ideja dzimusi pēc tam, kad viņa Parīzē redzējusi mazu meiteņu deju grupas priekšnesumu, kas bijis ļoti seksualizēts: "Es biju šokā. Nodomāju: ak, dievs, ko es redzu?!" Režisore piebilst, ka publikā esošie meiteņu vecāki bija tērpti tradicionāli reliģiskos apģērbos, un tas viņā radījis kultūršoku un ideju filmai.

Maimuna Dukrē pagaidām nav komentējusi skandālu, kas radies pēc filmas nonākšanas "Netflix" platformā.