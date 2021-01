'Sekss un lielpilsēta' bez Samantas – vai būs jēga skatīties? 

Kopš publiskajā vidē izskanēja apstiprinājums, ka uz lielajiem ekrāniem atgriezīsies "Sekss un lielpilsēta", piepildot daudzu fanu kvēlāko sapni, par to runā uz visiem stūriem. Jāteic gan, ka lielo prieku aizēnojusi vēsts, ka maģiskajam dāmu kvartetam nepievienosies Kimas Ketrelas atveidotā efektīgā Samanta. Daudzi pat uzskata, ka bez Samantas jaunāko veikumu nebūs jēgas skatīties… Kāds varētu būt aktrises atteikuma iemesls?

Ar pēc laimīgas dzīves alkstošajām dāmām iepazināmies tālajā 1998. gadā. Seriāls milzīgā ātrumā iemantoja skatītāju simpātijas, kā arī galvenajām aktrisēm pavēra durvis uz pasaules slavu. Lai gan pirms 17 gadiem tam tika nolaists priekškars, seriāls atkal un no jauna turpinājis dzīvot TV un citos ekrānos, kļūstot par iemīļotu laisko brīvdienu kavēkli.

Seriāla uzticīgākajiem faniem ziņa par seriāla varoņu apvienošanos nākusi kā ilgi gaidīta dāvana. Straumēšanas platforma "HBO Max" oficiāli paziņojusi, ka pavasarī sāks darbu pie leģendārā seriāla turpinājuma, kuram gan nebūs vecais nosaukums – tagad tas sauksies "And just like that...", atklājot leģendāro ņujorkiešu Kerijas (Sāra Džesika Pārkere), Mirandas (Sintija Niksone) un Šarlotes (Kristīna Deivisa) dzīves peripetijas. Jaunajās sērijās varones arī pārkāps 50 gadu slieksnim.

Tāpat tapis zināms, ka daudzu iemīļotās Samantas atveidotāja atteikusies no iespējas ar cīņubiedrēm turpināt gaitas pilsētā, kura nekad neguļ. Viņas vieta gan ilgi nebija tukša. Kāds producentiem pietuvināts avots pavēstījis, ka seriāla turpinājumā draudzenēm pievienosies vēl divas sievietes, no kurām viena būšot afroamerikāņu izcelsmes, bet otra ar aziātu vaibstiem.

"Tas ir smieklīgi, ka dzīve kūsājošajā Ņujorkā tika atainota tikai ar baltādaino sieviešu acīm. Samanta neatgriezīsies, taču mēs jūs iepazīstināsim ar divām jaunām varonēm – spēcīgām un viltīgām "krāsainām" sievietēm, un tas palīdzēs precīzāk atspoguļot pasauli, kurā dzīvojam. Ir laiks seriālā atspoguļot īstu sieviešu sejas un dzīvi 2021. gada Ņujorkā," atsaucoties uz avota pausto, raksta "Mail Online".

Foto: Vida Press

Runas par saasinātām Ketrelas un Pārkeres attiecībām uzjundījušās jau sen, raksta "Los Angeles Times". Laikam ritot, atšķirīgie skatījumi uz lietām vairs netika slēpti, kā rezultātā Ketrela paziņoja, ka zaudējusi interesi par trešās "Sekss un lielpilsēta" filmas veidošanu. "Nav runa par papildu naudu, papildu ainām," 2017. gadā sacīja Ketrela. "Runa ir par skaidru lēmumu noslēgt vienu savas dzīves nodaļu un sākt nākamo… Ir dīvaini dzirdēt, ka mani sauc par dīvu vai kaprīzu, lai gan jau gadu esmu konstanti teikusi "nē". Es nekad neesmu prasījusi naudu vai projektus, tāpēc pieņēmums, ka esmu dīva, ir absolūti smieklīgs." Viņa arī piebildusi, ka četrotne ārpus ekrāniem nekad nav bijusi tik tuva, kā skatītājiem varētu vai būtu labpaticis šķist. Jo īpaši savā ne-draugu sarakstā aktrise izcēlusi tieši Pārkeri.

Savstarpējā situācija vēl vairāk saasinājās, kad 2018. gadā mūžībā devās Ketrelas brālis. Toreiz Pārkere izteica savu līdzjūtību, uz ko saņēma skarbu atbildi – lūgumu pavēles izteiksmē likt viņu mierā, vēlreiz norādot, ka viņa nav Ketrelas ģimene un draudzene.

Neskatoties uz savstarpējām nesaskaņām, Ketrela nenožēlo, ka bijusi daļa no slavenās franšīzes. "Man šķiet, ka toreiz jau neviens nezināja, par ko tas kļūs un kā tas būs – atvērt durvis un sievietēm ļoti atklātā veidā runāt par savām sajūtām, seksualitāti un patiesu būšanu saskarsmē ar savām draudzenēm."

Samantas neatgriešanās "Sekss un lielpilsēta" turpinājumā nepatīkami pārsteigusi daudzus, kas savu sašutumu nav spējuši paturēt pie sevis. Viens uzskata, ka Samanta vienmēr bijusi seriāla dvēsele, bet cits tā uzņemšanu bez viņas sauc par grupas "Spice Girls" apvienošanos bez Pošas vai "Destiny's Child" bez Bejonsas. Daži pat izsakās, ka viņi neredz jēgu veidot turpinājumu, ja Samanta tajā nepiedalīsies.

samantha jones is the heart of sex and the city pic.twitter.com/YvgvE5BrC3 — amélie (@ephhemere) January 11, 2021

A Sex and The City reboot without Samantha is like a Spice Girls reunion without Posh. Makes me sideeye both for not partaking and it certainly won't be the same, but we will take what we can get x — holly✨ (@hollyshortall) January 11, 2021

To be very honest: I didn't like the Sex & The City movies. The show still has a life of its own even years after it ended. There is no SATC without Samantha Jones. @KimCattrall is the SEX in Sex and The City. — Hilary Dare (@HilaryDare) January 11, 2021

And just like that... it was as if Samantha never existed. As my driver drove past the area Samatha once lived, I couldn't help but wonder... If we could make it through 2020, why couldn't we get through this feud? #SATC pic.twitter.com/br4BQsQEeD — James Griffin (@james_griffin97) January 11, 2021

If there's no Samantha, then what's the point? Sorry, but visiting #SATC without Samantha and Kim Cattrall is just unnecessary. There is no SEX and the City without Samantha: she was repping both. And she did it like the bad ass she was. pic.twitter.com/5gcxJeFI1C — Michelle "WEAR YOUR DAMN MASK" Jones. (@maej43) January 11, 2021

Me finding out #SATC is coming back but without Samantha pic.twitter.com/EB6lGjDIAG — Toya (@Toyaaaaa23) January 11, 2021

Atsevišķos medijos izskan spekulācijas, ka tikšot apspēlēta Ketrelas varones nāve. Kāds būs scenārijs, kuras aktrises ieņems Samantas vietu, kā viņām tas izdosies un kāds gala beigās būs rezultāts, redzēsim drīzumā! Plānots, ka darbs pie seriāla sāksies šā gada pavasarī Ņujorkā. Katra sērija būšot pusstundu gara un pieejama "HBO Max" abonentiem.