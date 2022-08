Seksuāli pārkāpumi aizkulisēs. Kevinam Speisijam jāmaksā 31 miljons 'Kāršu nama' veidotājiem 

Ir pagājis ilgs laiks, kopš beidzās seriāls "Kāršu nams"/"House of Cards", kas ir viens no pirmajiem lielajiem "Netflix" oriģināliem. Tagad bijušajai zvaigznei Kevinam Speisijam piespriests samaksāt 31 miljonu ASV dolāru (30,3 miljonu eiro) "Netflix" seriāla producentiem pēc tam, kad viņš tika atlaists no seriāla pēc iespējamiem seksuāliem pārkāpumiem aizkulisēs, liecina "Variety" ziņojums.

Speisijs, kurš seriālā atveidoja Frenku, no seriāla sestās sezonas tika izslēgts pēc tam, kad viņam tika izvirzītas apsūdzības, ka viņš ir seksuāli uzmācies un "medījis" jaunus vīriešus, tostarp seriāla "Kāršu nams" producentu asistentu, kurš teica, ka Speisijs viņu aizticis, pamudinot MRC Entertainment, televīzijas kompānijas izmeklēšanu.

Lūk, 4. augustā Losandželosas augstākās tiesas tiesnesis Mels Rekana piesprieda aktierim samaksāt 29,5 miljonus ASV dolāru (28,8 miljonu eiro) zaudējumu atlīdzībās un papildu 1,5 miljonu ASV dolārus (1,5 miljonu eiro) advokātu honorāros un izmaksās, liecina tiesas dokumenti.

Tāpat Speisijam tika likts maksāt kompensāciju studijai 2020. gadā par līguma laušanu pēc kompānijas seksuālās uzmākšanās politikas pārkāpšanas. Toreiz MRC apgalvoja, ka Spesijs viņiem izmaksājis miljoniem zaudētās peļņas pēc tam, kad viņa nepareizās uzvedības dēļ viņi bija spiesti aktieri izsvītrot no seriāla un par piecām sērijām samazināt "House of Cards" sesto sezonu.

Speisija advokāti vēlāk iesniedza iebildumus, lūdzot tiesu atcelt šo ierosinājumu. "Patiesība ir tāda, – lai gan Speisijs piedalījās visaptverošā filmēšanā, kas bija piepildīta ar seksuāliem mājieniem, jokiem un nevainīgu "zirgošanos", viņš nekad nevienam seksuāli neuzmācās."

63 gadus vecais Speisijs gadiem ilgi tiek apsūdzēts par seksuāliem pārkāpumiem. Speisijs ir viena no pirmajām lielajām Holivudas zvaigznēm, pret kuru tika celtas apsūdzības jau #MeToo sāgas sākumos, ko aizsāka apsūdzības pret ietekmīgo Holivudas producentu Hārviju Vainstainu. Neilgi pēc apsūdzības par uzmākšanos aktierim Entonijam Rapam, kad pats Raps bijis pusaudzis, Speisijs tviterī atvainojās, vienlaikus apgalvojot, ka šo incidentu neatceras. Toreiz Speisijs arī "iznāca no skapja". Kā norāda "Deadline", vismaz 20 jauni vīrieši ziņoja par seksuālu uzmākšanos "The Old Vic" teātrī Londonā laika posmā no 1995. līdz 2013. gadam.

Pēcāk sekoja arī Viljama Litla apsūdzība pret Speisiju skaidrojot, ka viņš 2016. gada jūlijā kādā bārā Masačūsetsas štata Nantaketas salā esot viņam nepiedienīgi uzbrucis un fiziski aizskāris. Tas esot noticis, kad Litls bija 18 gadus vecs jaunietis. 2019. gada jūlijā prokurori atcēla apsūdzības seksuālas uzmākšanās lietā pret Speisiju, jo lieta pret viņu izjuka pēc prasītāja atteikšanās sniegt liecības.