Seriālam 'Bridžertona' būs arī 3. un 4. sezona 

Dzelzs jākaļ, kamēr karsta – straumēšanas platforma "Netflix" paziņojusi, ka visu laiku skatītākajam platformas seriālam "Bridžertona" ("Bridgerton") nākotnē pasūtīti vēl divi turpinājumi, raksta "Variety". Jāpiebilst, ka šobrīd pilnā sparā rit 2. sezonas uzņemšana.

Gluži tāpat kā pirmā sezona, arī otrā balstīsies rakstnieces Džūlijas Kvinas romānā, šoreiz darbā ar nosaukumu "The Viscount Who Loved Me" un stāstīs par Dafnes brāļa Entonija Bridžertona mēģinājumiem apņemt sievu. Šī ziņa faniem bija īstais saldaisēdiens, ko gan aizēnojis fakts, ka jaunajā sezonā ar savu klātbūtni neiepriecinās valdzinošais Heistingas hercogs Saimons Basets, kuru atviedoja Redžijs Žans Peidžs.

""Bridžertona" mūs nonesa no kājām," sacījusi "Netflix" pārstāve Bela Bajaria. "Radošā komanda, kuru vada Šonda [seriāla veidotāja Šonda Raimsa – red.] labi pārzināja materiālu un spēja mūsu skatītājiem piedāvāt skaistu, emocionālu un romantisku drāmu. Viņiem ir aizraujoši nākotnes plāni, un mēs domājam, ka seriāls turpinās uz skatītājiem atstāt galvu reibinošas sajūtas." Viņa piebildusi, ka "Netflix" kopā ar "Bridžertonu" skatās ilgtermiņa nākotnē.

Raimsa jaunumus komentējusi sakot, ka viņa jau pēc Kvinas darbu izlasīšanas zinājusi – tie apburs auditoriju, taču bez viņas komandas tik lielisks gala rezultāts nebūtu iespējams. Pasūtījums veidot vēl divus "Bridžertonas" turpinājumus parāda milzīgu "Netflix" uzticību radošās komandas darbam.

Galvenā "Bridžertonas" dāma 2. sezonā būs aktrise Simona Ešlija, kuru iepriekš esam iepazinuši ar lomām tādos seriālos kā "Sex Education" un "Because the Night", vēsta ārzemju mediju. "Bridžertonas" kontekstā Ešlijas ekrāna partneris būs seriāla iepriekš minētais Entonijs Bridžertons, kuru nemainīgi atveidos pārliecinošais Džonatans Beilijs.

Par gudro un spēcīgos sievieti zināms vien tas, ka viņa nesen ieradusies Londonā un nebūt neplāno turēt mēli aiz zobiem – arī tad, ja kāds skarbāks vārds jāpasaka pašam Entonijam Bridžertonam. Ņemot vērā viņas jaunpienācējas statusu, gaidas un cerības, kas uz sievietēm un "izprecināšanas sezonu" tiek liktas, viņai ir svešas.

1. sezonas noslēgumā Beilija atveidotais personāžs attopas dzīves krustcelēs, kurās viņam jāizvēlas – nopietni pievērsties formāliem sievas meklējumiem vai turpināt vecpuiša dzīvi. Lielu rētu viņa sirdī iecirtušas neveiksmīgas attiecības ar dziedātāju Sjenu, tāpēc skatītājiem būs interesanti pavērot, vai kāda cita sieviete spēs viņa salauzto sirdi salīmēt kopā.

Ja vēl neesi noskatījies "Bridžertonu", seriālu, kas ļaus ceļot laikā un iepazīstinās ar Londonas sabiedrības krējumu, varam pačukstēt – tas pamatā sastāv no trim daļām. No kulta daudzsēriju kinolentes "Intrigante" tas aizņēmies skandālus un mīlas līkločus, bet no "Grejas piecdesmit nokrāsām" – veidu kā runāt un atveidot intīmās ainas. Šķiet, ka tas jau nebūtu nekas jauns, taču odziņa slēpjas faktā, ka varoņi tiek pārcelti uz 19. gadsimta Londonu, ietērpjot viņus apburošos tērpos un apveltot ar spēju runāt kā Džeinai Ostinai. Galvenie notikumi risinās ap Bridžertonu ģimeni, kurā aug astoņas atvases un kuri katrs šajā sarežģītajā laikā cenšas atrast savu dzīves piepildījumu.