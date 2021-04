Seriāls 'The Lord of the Rings' kļūs par dārgāko vēsturē 

Gaidāmais seriāls "The Lord of the Rings" ("Gredzenu pavēlnieks") kļūs par dārgāko vēsturē, kura pirmā sezona vien izmaksās 465 miljonus dolāru (388 miljonus eiro), vēsta izdevums "The Hollywood Reporter".

Tas krietni pārsniedz iepriekšējās aplēses, ka "Amazon Studios" vairākām seriāla sezonām tērēs aptuveni 500 miljonus dolāru, kas arī būtu rekords.

"Es jums varu pateikt, ka "Amazon" pirmajai sezonai vien tērēs aptuveni 650 miljonus [Jaunzēlandes] dolāru," pavēstīja Jaunzēlandes ekonomiskās attīstības un tūrisma ministrs Stjuarts Nešs. "Tas ir fantastiski, (..) tas būs jebkad lielākais tapušais televīzijas seriāls."

Kā liecina Jaunzēlandes valdības publiskotie dokumenti, "Amazon Studios" plāno potenciāli piecas seriāla sezonas filmēt Jaunzēlandē.

Salīdzinājumam, studijas "HBO" seriāla "Game of Thrones" ("Troņu spēles") viena sezona izmaksāja apmēram 100 miljonus dolāru. Pirmajā sezonā viena sērija izmaksāja aptuveni sešus miljonus dolāru, kas pieauga līdz 15 miljoniem dolāru astotajā sezonā.

"Amazon" 2017. gadā iegādājās tiesības ekranizēt televīzijā britu rakstnieka Dž.R.R.Tolkīna romānu triloģiju.

Seriāls būs priekšstāsts un vēstīs par notikumiem pirms "Gredzenu pavēlnieka" pirmajā grāmatā aprakstītajiem piedzīvojumiem.