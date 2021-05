Speisijs pēc seksa skandāla kino apritē atgriežas ar detektīva lomu 

Kevins Speisijs ir atgriezies uz lielā kino takas – pēc četru gadu pārtraukuma amerikāņu aktieris būs redzams uz ekrāniem itāļu filmā "L'uomo Che Disegno Dio ("The Man Who Drew God"). Šī būs pirmā reize, kad Speisijs atveidos kādu lomu pēc tam, kad tika apsūdzēts par seksuālu uzmākšanos, raksta ārzemju prese.

Kā liecina "ABC News" izplatītā informācija, Speisijs no jauna uzmirdzēs Franko Nero jaunākajā kinolentē, kurā redzēsim arī režisora sievu Vanesu Redgreivu. "Esmu ļoti priecīgs, ka Kevins piekrita piedalīties manā filmā," Nero sacījis "ABC News". "Uzskatu viņu par lielisku aktieri un nevaru sagaidīt, kad sāksim filmas uzņemšanu."

Filmas sižetu pagaidām apvij daudz noslēpumu. "Variety" ziņo, ka Speisijs tajā atveidos nelielu detektīva lomu, savukārt pats Franko Nero iejutīsies galvenā varoņa ādā. Kinolente sekos pa pēdām neredzīga mākslinieka gaitām, kuram dots neparasts talants – zīmēt gleznas, klausoties cilvēku balsīs, norāda "Vulture".

Speisijs ir viena no pirmajām lielajām Holivudas zvaigznēm, pret kuru tika celtas apsūdzības jau #MeToo sāgas sākumos, ko aizsāka apsūdzības pret ietekmīgo Holivudas producentu Hārviju Vainstainu. Neilgi pēc apsūdzības par uzmākšanos aktierim Entonijam Rapam, kad pats Raps bijis pusaudzis, Speisijs tviterī atvainojās, vienlaikus apgalvojot, ka šo incidentu neatceras. Toreiz Speisijs arī "iznāca no skapja". Kā norāda "Deadline", vismaz 20 jauni vīrieši ziņoja par seksuālu uzmākšanos "The Old Vic" teātrī Londonā laika posmā no 1995. līdz 2013. gadam.

Pēcāk sekoja arī Viljama Litla apsūdzība pret Speisiju skaidrojot, ka viņš 2016. gada jūlijā kādā bārā Masačūsetsas štata Nantaketas salā esot viņam nepiedienīgi uzbrucis un fiziski aizskāris. Tas esot noticis, kad Litls bija 18 gadus vecs jaunietis. 2019. gada jūlijā prokurori atcēla apsūdzības seksuālas uzmākšanās lietā pret Speisiju, jo lieta pret viņu izjuka pēc prasītāja atteikšanās sniegt liecības. Vairāk lasi šeit.

Kad publiskajā telpā izskanēja apsūdzības, Speisijs zaudēja lomu seriālā "House of Cards", kur viņš piecas sezonas bija atveidojis galveno varoni. Jau pabeigtajā filmā "All the Money in the World" visas epizodes ar Speisiju tika filmētas par jaunu, Speisija varoni atveidojot Kristoferam Plameram. Arī citi projekti toreiz tika apturēti.