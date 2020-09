'Splendid Palace' izrādīs festivāla 'Manhattan Short' un erotisko īsfilmu ciklus 

Kinoteātris "Splendid Palace" visiem īsfilmu cienītājiem piedāvā iespēju noskatīties un piedalīties īsfilmu festivālā "Manhattan Short", savukārt tiem, kuri nepaspēja noskatīties erotisko īsfilmu ciklu vai vēlas to redzēt atkārtoti, īpašā seansā tiks demonstrēta erotisko īsfilmu festivāla izlase "Best Erotic Shorts".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Manhattan Short" ir lielākais īsfilmu festivāls pasaulē. Filmu cienītāji visā pasaulē jau 23. reizi no 24. septembra līdz 31. oktobrim apvienojas, lai "Manhattan Short" īsfilmu festivālā skatītos un balsotu par deviņām fināla īsfilmām. Skatītāju balsošanā tiek noteiktas divas nominācijas – Labākā filma un Labākais aktieris.

Festivāls "Manhattan Short" kinoteātra "Splendid Palace" Lielajā zālē tiks izrādīts 2. oktobrī un 3. oktobrī.

Šī gada deviņu fināla īsfilmu izlasē ir drāmas, komēdijas un animācija. Tās pievērš skatītāju uzmanību dažādām tēmām, sākot no identitātes līdz tam, ko nozīmē būt mammai var tētim, un līdz šķietamai vilšanās sajūtai par ikdienišķām problēmām. Režisori ir no dažādām valstīm un bieži iedvesmojušies no personīgās, reizēm mokošās pieredzes.

Filmu valoda: oriģinālvalodā ar subtitriem latviešu un krievu valodās.

Savukārt 2020. gada 5. oktobra vakarā, pulksten 20.45, visi pieaugušie ir aicināti noskatīties septiņus labākos, kaislīgākos un seksīgākos darbus no īsfilmu festivāla "Best Erotic Shorts". Šīs ir tās pašas īsfilmas, kuras skatītāji vēroja šī gada pavasarī. Arī tagad, rudenī, kinoteātris "Splendid Palace" pēc apmeklētāju vēlmes vēlreiz izrāda šī brīža top erotiskās īsfilmas.

Programmā īsfilmas no Spānijas, Brazīlijas, Francijas, Zviedrijas un Polijas: "Pēdējās vasaras atmiņas", "Erotisse", "Ietekme", "Choc Ice", "Spogulis", Šķīstais ekrāns" un "Bauda".

Programmas garums 91 minūtes, vecuma ierobežojums 18+. Biļetes iepriekšpārdošanā pieejamas šeit.

Tuvākajā laikā kinoteātris "Splendid Palace" piedāvās arī citas īsfilmu ''Best Shorts'' programmas: "Best Comedy", "Best SCI FI 2020" un "Best Erotic II".