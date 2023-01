Tagad oficiāli: 'Meiteņu ceļojums' atgriežas ar otro daļu pilnā sastāvā 

Pēc gadiem ilgām spekulācijām beidzot esam saņēmuši galīgo atbildi par to, vai filma "Meiteņu ceļojums 2" ("Girls Trip 2") reiz nonāks uz lielajiem ekrāniem. Tātad – šā gada Sandensas kinofestivāla atklāšanas pasākuma laikā režisore, producente un scenāriste Treisija Olivera apstiprināja ilgi gaidītās ziņas, ka 2017. gada filmas "Girls Trip" turpinājums patiešām būs (tagad tas ir tikai ražošanas sākumposmā), atklājot, ka sekvence draudzenes aizvedīs uz Rietumāfriku.

Treisija Olivera festivālā, lai reklamētu savu "Amazon Prime" seriāla "Harlem" otro sezonu, sacīja, ka viņai esot jaunumi par "Girls Trip 2", proti: "Tas notiks! Es to varu apgalvot. Šīs ziņas ir oficiālas. Un, lai gan oriģinālās filmas producents Vils Pekers varētu mani nogalināt, mēs to gatavojamies uzņemt Ganā." Jā, tieši Gana ir izvēlēta par meiteņu tikšanās vietu un, kas ir pats svarīgākais, visas galvenās lomas atveidotājas, top Amerikas aktrises – Regina Hola, Džada Pinketa Smita, "Karaliene Latifa" un Tifānija Hadiša – atgriezīsies pilnā sastāvā!

Lai gan šķiet, ka ir jau izstrādāti plāni ilgi gaidītajam turpinājumam, Olivera atklāj, ka pagaidām nav noteikts laika grafiks (proti, nevaram zināt, kurā gadā un kurā datumā piedzīvosim filmas pirmizrādi), jo pašlaik turpinājums ir tikai scenārija tapšanas procesā. Viņa arī atklāja, ka filmas zvaigznes izmantos šī gada "Afrochella" mūzikas festivālu Ganā (viens no valsts populārākajiem starptautiskajiem mūzikas festivāliem, pasākumā ir iesaistījušies masveida mūziķi, piemēram, Burna Boy, Stonebwoy un Shatte Wale). Tāpat sievietes, gatavojoties filmēšanai, iepazīsies ar valsts galvaspilsētu Akru.

Pirmā filma "Girls Trip" bija kases hits, iegūstot vairāk nekā 140 miljonus ASV dolāru visā pasaulē tikai ar 16 miljonu ASV dolāru budžetu. Pēc tā ļoti veiksmīgās iznākšanas kinoteātrī 2017. gadā fani nekavējoties sāka pieprasīt turpinājumu, kuru režisors Malkolms D. Lī pagodināja 2018. gadā, sakot, ka labprāt uzņemtu turpinājumu, lai "nomierinātu tautu".

"Girls Trip" seko četru draudzeņu grupai, kas pazīstama kā "Flossy Posse" – šis nosaukums radās viņu koledžas laikā. Pēc daudziem gadiem viņas atkal apvienojas atvaļinājumā, lai dotos piedzīvojumu pilnā "tripā" uz mūzikas festivālu Ņūorleānā. Viena no šīm draudzenēm ir Raiena, dzīvesstila guru, kuru kā galveno oratori uzaicina uzstāties festivālā, un viņa izlemj uz turieni ņemt līdzi arī savas bērnības draudzenes Sašu, Lisu un Dinu. Filmas autori to veidojuši, iedvesmojoties no pašu dzīves pieredzes.

2020. gada martā Hadiša atklāja, ka viņa un viņas filmas "Flossy Posse" zvaigznes ir tikušās, izmantojot "Zoom", lai kopīgi izdomātu iespējamo "Girls Trip" turpinājumu.

Galvenās lomas atveidotājas vēl nav komentējušas šīs jaunākās ziņas.