'TikTok' trenda dēļ daži kinoteātri aizliedz uz 'Minionu' filmu ierasties uzvalkos 

Daži kinoteātri ir aizlieguši jauniešiem valkāt uzvalkus filmas "Minions: The Rise of Gru" seansu laikos, vēsta ārzemju mediji. Proti, šis jaunais "TikTok" trends veicina trakulīgu un nepieņemamu uzvedību.

Daži kinoteātri šo fenomenu ir uztvēruši kā labu un nevainīgu jautrību, kas tieši palīdzējusi bērnu animācijas filmai pārspēt ASV kases rekordus ar plašo atklāšanas nedēļas nogali. Taču citi, īpaši Apvienotajā Karalistē, saka, ka kašķīgi un sliktas uzvedības pusaudži ir piespieduši viņus slēgt filmas seansus vai atraidīt visus, kas ierodas uz seansiem uzvalkā un kaklasaitē.

Tātad – vairāki pusaudži, kas sekojuši #gentleminions trendam, ir apsūdzēti par trokšņošanu un dažādu lietu mešanu seansu laikos.

Piemēram, kāds ārvalstu kinoteātru darbinieks BBC sacīja, ka vēlas nodrošināt kārtību, lai jaunākie bērni savā pirmajā kino "ceļojumā" netiktu traumēti. Daži kinoteātri teica, ka viņiem ir bijis jāpiešķir milzīgs skaits kompensāciju neapmierinātajiem skatītājiem.

Videoklipi, kuros redzams, ka jaunieši ģērbjas uzvalkos, lai lielās grupās skatītos filmu un seansa laikā skaļi gavilētu, vietnē "TikTok" ir izplatījušies, dažos gadījumos piesaistot pat miljoniem skatījumu.

Pusaudži filmē sevi, kopējot filmas superļaundara Felonious Gru raksturīgos smailos pirkstus un svinēja, ka "piecu gadu gaidīšana ir beigusies, jo filma beidzot ir nonākusi pie mums."

Filmu studija "Universal Pictures" atbalstīja šo trendu, sociālajā tīklā "Twitter" paziņojot: "Visiem, kas viesojas uz filmu "Minions" uzvalkos: mēs jūs redzam un mīlam".

