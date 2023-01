'Titāniks' atgriežas kinoteātros, lai atzīmētu 25. gadadienu 

Pēc Džeimsa Kamerona panākumiem filmā "Avatars: Ūdensceļš" 2022. gadā, viņš turpina "spridzināt" arī 2023. gadā, atgriežot "Titāniku" uz lielā ekrāna pārveidotā versijā, lai atzīmētu filmas 25. gadadienu. "Titāniku" atceras kā visu laiku romantiskāko ekrāna mīlasstāstu, ko fani iemīļojuši kopš tā sākotnējās iznākšanas 1997. gadā. Atzīmējot šo notikumu, radies pavisam jauns reklāmas rullītis un filmas plakāts.

Saskaņā ar "Paramount Pictures" informāciju, klasiskā katastrofu filma uz ekrāna tiks rādīta ierobežotu laiku – piektdien, 10. februārī, pirms šī gada Valentīna dienas.

Šī nav pirmā reize, kad fani saņems iespēju piedzīvot Džeka (Leonardo Dikaprio) un Rozas (Keita Vinsleta) mīlasstāstu. 2012. gadā, pieminot "Titānika" traģēdijas simtgadi, filma tika pārveidota 3D formātā un atkal tika izlaista kinoteātros. Šajā atklāšanas nedēļā filma nopelnīja rekordlielu peļņu – 67 miljonus ASV dolārus. 2017. gadā "Titāniks" jau atkal nokļuva uz lielajiem ekrāniem, atzīmējot tā 20. gadadienu. Turpinot tradīciju svinēt filmas gadadienas, demonstrējot to kinoteātros, "Disney’s CineEurope" prezentācijā Barselonā 2022. gadā tika paziņots par tās atjaunoto izlaišanu 3D 4K kvalitātē (izcilā kvalitātē).

Tas nozīmē tikai vienu – skatītāji atkal būs liecinieki mīlnieku plaukstošajai romantikai un drāmai, kas piedzīvos kulmināciju, "nenogremdējamam" kuģim piedzīvojot katastrofu Atlantijas okeānā, un tas viss ar uzlabotu video kvalitāti uz lielajiem ekrāniem kinoteātrī, kas pilns ar emocionāliem skatītājiem.

"Paramount Pictures" arīdzan izlaidis jaunu filmas video rullīti pirms tās iznākšanas, kas radījis sajūsmu gan veco, gan jauno fanu vidū.

Tāpat publicēts arī atjaunināts filmas plakāts, kurā redzams mūsu mīļākais ekrāna pāris Džeks un Roza.

Titanic returns to the big screen in 4K 3D for a limited time on February 10. pic.twitter.com/cuhO6dMQc7