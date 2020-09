Toms Henkss atklāj, kāpēc no savas kabatas maksājis par dažām 'Foresta Gampa' ainām 

Vairāk nekā 20 gadus pēc leģendārās "Foresta Gampa" filmas parādīšanās uz ekrāniem, galvenās lomas atveidotājs Toms Henkss paziņojis – lai filma varētu tikt uzņemta kā iecerēts, viņš pats no savas kabatas ieguldījis tajā līdzekļus. Jāteic, ka šis lēmums viņam atmaksājies ar uzviju, jo kinolente kļuva par milzīgu kases grāvēju.

"Forests Gamps" pēc iznākšanas 1994. gadā strauji kļuva par neatņemamu populārās kultūras daļu, un tās ainas, citātus, tēlus vai mākslinieciskos paņēmienus joprojām ierindo dažādos "visu laiku labākais" sarakstos. Filmā galvenais varonis, vientiesīgais Forests Gamps, neapzināti vai negribīgi nokļūst būtiskos vēsturiskos notikumos, taču kinolentes kodolu veido vēstījums par mīlestību un labestību.

Kā intervijā "In Depth With Graham Bensinger" atklājis Henks, kad "Paramount" savilkuši tēriņu grožus ciešāk, gan viņš, gan arī režisors Roberts Zemeks par konkrētu ainu uzņemšanu esot samaksājuši no saviem līdzekļiem. Viena no šīm ainām bijis Gampa nu jau par ikonisku kļuvušais skrējiens pāri pilsētai, kas studijas ieskatā bija pārāk dārgs. Neskatoties uz to, Zemeks uzstāja, ka šī aina filmai ir vajadzīga kā cilvēkam ūdens.

"Un viņš teica: "Šī aina izmaksās X summu." Un tas nebija lēti," intervijā stāstījis aktieris. "Es teicu: "Labi." Tad viņš teica: "Mēs abi sadalīsim izmaksas uz pusēm un atdosim viņiem. Mēs naudu atdosim atpakaļ, bet jums [Paramount] būs nedaudz vairāk jādalās ar peļņu." Studija šādu piedāvājumu esot labprātīgi pieņēmuši, tāpēc šis darījums bijis godīgs pret abām pusēm.

Foto: Vida Press

Līdzīga situācija izveidojusies par vēl kādu ainu, kuru Foresta Gampa lomas atveidotājs gan neprecizēja. Studija esot norādījusi, ka konkrētos kadrus nebūs iespējams filmēt slikto laikapstākļu dēļ, precīzāk – nav iespējams noslēgt apdrošināšanas līgumu. Lai aina nebūtu jāizgriež no filmas, aktieris ielicis savu artavu apdrošināšanas segšanā.

Lēmums ieguldīt savus personīgos līdzekļus Henkam atmaksājās vairākkārt. Kā raksta "Hollywood Reporter", kad filma sasniedza milzīgus panākumus un pasaules slavu, viņš savu kontu papildināja ar 65 miljoniem dolāru.

Tāpat Henkss dalījies atmiņās, ka sākotnēji viņam bijis ļoti grūti iejusties Foresta Gampa ādā. Tik grūti, ka pirmo trīs dienu uzfilmētie kadri bija izmetami papīrgrozā. Viņš norādījis, ka nespējis izprast galveno varoni, taču, kad pārstājis uz to iespringt un ļāvies tēlojumam, lietas sastājušās pareizajās vietās.

Septembris gan nesis filmas faniem bēdīgas ziņas. 77 gadu vecumā mūžībā devās romāna autors Vinstons Grūms, kas studenta gados dienēja ASV armijā un nonāca Vjetnamā, iedvesmojot lielu daļu viņa jaunrades. Pateicoties filmas popularitātei, tika pārdoti arī 1,7 miljoni romāna eksemplāru.