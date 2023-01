Toms Henkss ir sarūgtināts, ka cilvēki ignorē vienu no viņa nozīmīgākajām filmām 

Izcilais amerikāņu aktieris Toms Henkss saņēmis divas "Oskara" balvas par lomām filmās "Filadelfija" ("Philadelphia") un "Forests Gamps" ("Forrest Gump"), taču, viņaprāt, viena no viņa labākajām filmām ir 2002. gada krimināldrāma "Ceļš uz pekli" ("Road to Perdition"). Nesen kādā intervijā viņš atklāja, ka par to netiek pietiekami daudz runāts, apspriežot viņa karjeru, ziņo "The Independent".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Neviens nepiemin filmu "Ceļš uz pekli", bet patiesībā tā man bija neticami svarīga filma," Henkss teica "ReelBlend" podkāstā. "Tajā piedalījos es un divi puiši, kuri izrādījās divi no lielākajiem vārdiem kinoindustrijas vēsturē: Džūda Lovs un Daniels Kreigs. Un es viņus abus nogalināju…"

Intervijā Henkss paskaidroja, ka "Ceļš uz pekli" viņam kā aktierim bija neticami svarīga filma, lai gan neviens uz to neatsaucas. Tomēr filmas "Pamestais" ("Cast Away") zvaigzne turpina prognozēt, ka "Ceļš uz pekli" varētu kļūt par to neatklāto kino vēstures daļu, kuru fani kādu dienu ar prieku atkal noskatītos.

Tāpat Henkss paskaidroja, ka "Ceļš uz pekli" noteikti būtu viena no filmām, ko viņš iekļautu filmu festivālā, ja šāds pasākums tiktu rīkots pēc viņa nāves.

Šis kino darbs pirmo reizi tika izlaists 2002. gada 20. septembrī. Filmā Henkss atveido galveno lomu – gangsteri Maiklu Salivanu. Filmas režisors ir Sems Mendess, kas ieguvis "Oskaru" par kinolenti "Amerikāņu skaistums" ("American Beauty").

Filmas darbība risinās trīsdesmito gadu Amerikā. Henksa atveidotais Maikls ir precējies, viņam ir divi bērni un viena no lielākajām mājām pilsētā. To visu viņš uztur par naudu, kuru saņem no vietējā mafijas bosa. Maikls ne tikai strādā pie viņa, bet Rūnija kungs viņam vienmēr bijis tēva vietā. Salivanu ģimenē nekad netiek runāts par to, uz kurieni tēvs dodas vēlos vakaros, taču reiz 12 gadus vecais dēls slepus dodas tēvam līdzi un ir liecinieks slepkavībai.

Kopš šīs intervijas, aktiera fani ir sarosījušies sociālajos medijos, lai atbalstītu filmu "Ceļš uz pekli".

Kāds "Twitter" lietotājs izteicās: ""The Road To Perdition" un Toma Henska veikums kā mafijas īstenotājam ir stipri par zemu novērtēti."

"Toma aktiera karjera ir milzīga, un visas filmas ir ļoti skatāmas. Tas ir retums! Manas iecienītākās ir: "Catch Me If You Can", "The Road to Perdition", "Philadelphia", "Forrest Gump" un, protams, "Saving Private Ryan"," komentēja kāds cits.

Zīmīgākais komentārs ir šāds: "Esmu teicis to daudz reižu, bet "Ceļš uz pekli" ir viena no visvairāk aizmirstajām kriminālfilmām. Ak, un tā ir visu laiku labākā komiksu adaptācija. Šī filma ir meistardarbs."