Toms Henkss ​​runā par parādīšanos filmās pat pēc nāves 

Aktieris Toms Henkss uzskata, ka, pateicoties mākslīgā intelekta (AI) tehnoloģiju spēkam, pēc nāves viņš varētu turpināt parādīties aizvien jaunās filmās, ziņo "Deadline".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kāda podkāsta epizodē divkartējais Kinoakadēmijas balvu ieguvušais aktieris pļāpāja par filmu veidošanu un tam kādu lomu tajā spēlē mākslīgais intelekts.

"Patiesībā tam ir bijusi ilgstoša ietekme," sacīja 66 gadus vecais Henkss. "Pirmā reize, kad mēs uzņēmām filmu, kurā milzīgs daudzums mūsu pašu failu bija datorizēti, bija filma ar nosaukumu "Polārais ekspresis"." "Polārais ekspresis", kas tika izlaists 2004. gadā, bija pirmā filma, kas pilnībā tika animēta, izmantojot digitālās kustības uztveršanas tehnoloģiju.

Henkss turpināja: "Mēs redzējām, ka tas tuvojas. Mēs redzējām, ka šī iespēja būs, lai dators spētu izveidot mūsu seju un tēlu. Kopš tā laika šī iespēja ir pieaugusi tikai miljardkārt un mēs to redzam visur."

Pēc tam filmas "Forests Gamps" aktieris sacīja, ka šī pārslēgšanās neizbēgami ietekmē līgumus un to, kā tiem ir jāaizsargā aktieru līdzības."

Henkss sacīja, ka filmu industrijā notiek sarunas par to, kā aizsargāt aktierus no tehnoloģiju ietekmes: "Es varu jums pateikt, ka notiek diskusijas visās jomās, lai izdomātu manas sejas un manas balss – un visu citu – juridiskos likumus, jo tas attiecas uz manu/mūsu intelektuālo īpašumu," sacīja Henkss.

"Ikviens tagad var izveidot vēlreiz savu tēlu jebkurā vecumā, izmantojot mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Rīt mani var notriekt autobuss, un viss, bet manas izrādes var turpināties un turpināties," viņš prātoja. "Nekas neliecinās, ka to ir izdarījis mākslīgais intelekts vai dziļa viltība, proti, nekas neliecinās, ka tas neesmu es, jo tam visam būs zināma reālistiska kvalitāte. Tas noteikti ir māksliniecisks izaicinājums, taču tas ir arī juridisks izaicinājums."

Henkss atzina arī to, ka tehnoloģiju attīstība var novest pie tā, ka mākslīgā intelekta ģenerēta viņa versija var parādīties filmās, kurās viņš pats neizvēlētos piedalīties.

Henkss un podkāsta vadītājs arī tērzēja par to, vai skatītāji spēs atšķirt īstu Henksa priekšnesumu no mākslīgā intelekta izveidota Henksa priekšnesuma. "Bez šaubām, cilvēki to varēs pateikt, bet jautājums ir, vai viņiem tas rūpēs?" Henkss teica. "Būs cilvēki, kuriem būs vienalga!"

Beigu beigās Henkss atklāja to, ka sadarbojas ar režisoru Robertu Zemecki, lai izveidotu jaunu filmu "Here", kurā, iespējams, filmas radīšanai tiks izmantota mākslīgā intelekta tehnoloģija, lai viņu padarītu jaunāku.