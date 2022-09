Toms Henkss uzskata, ka tikai četras no viņa 85 filmām saucamas par labām 

Holivudas aktieris Toms Henkss savas spožās karjeras laikā ir filmējies vairāk nekā 85 filmās, tomēr viņš uzskata, ka tikai četras no šīm filmām ir saucamas par labām, ziņo "The New York Post". Kuras? Nu, tas ir noslēpums.

Divkārtējais "Oskara" balvas ieguvējs tiek uzskatīts par vienu no Holivudas izcilākajiem aktieriem. Savas četru desmitgažu karjeras laikā Henkss ​​ir vadījis dažas no kino slavenākajām filmām, tostarp "Forrest Gump" un "Philadelphia", kuras abas viņam nopelnīja "Kinoakadēmijas" balvu: "Labākais aktieris". Henkss ​​tika nominēts arī "Oskaram" par filmām "Cast Away", "Big", "Saving Private Ryan" un 2020. gada "A Beautiful Day in the Neighborhood". Taču nav skaidrs, kurus Henksa filmogrāfijas nosaukumus viņš uzskata par labākajiem.

Faktu, ka tās ir četras filmas, viņš atklāja, reklamējot savu debijas romānu "The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece", kuru paredzēts izlaist 2023. gada maijā.

"Neviens nezina, kā top filmas, lai gan visi domā, ka viņi to zina," viņš sacīja. "Esmu uzņēmis ļoti daudz filmu, un četras no tām, manuprāt, ir diezgan labas, un es joprojām esmu pārsteigts par to, kā beigu beigās iznāk režisora garadarbs. No idejas uzplaiksnījuma līdz ņirbošam attēlam ekrānā – viss šis process ir brīnums."

"Filmu veidošana ir ļoti smags darbs ļoti ilgā laika posmā, kas sastāv no tik daudziem prieka mirkļiem, kā arī tikpat daudz riebuma pret sevi. Tas ir lielākais un reizē mulsinošākais darbs pasaulē," sacīja "Oskara" balvas ieguvējs.

Tā kā Henkss neizpauda, par kurām četrām filmām viņš runā, laiks kādam detektīva darbam! Paredzams, ka drīz vien ārzemju mediji dalīsies versijās par to, kas ir šīs četras filmas. Varam pačukstēt, ka pagājušā gada novembrī ziņojām, kuras no Henksa filmas viņam pašam ir mīļākās. Toreiz "NBC News" dalījās ar to, kā pats aktieris ierindojis savas trīs labākās filmas gandrīz 40 gadu ilgās karjeras laikā Holivudā. Apskati šeit, kas bija viņa favorīti.