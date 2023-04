Tonija Koleta nenožēlo, ka atteicās no Bridžitas Džounsas lomas 

Daudziem slaveniem aktieriem ir tikušas piedāvātas lielas lomas, no kurām viņi diemžēl ir atteikušies, un Tonija Koleta nav izņēmums. Iemīļotā aktrise, kuru šobrīd var redzēt filmā "Mafia Mamma" nav nožēlojusi savas karjeras izvēles, un tas ietver arī atteikšanos no galvenās lomas "Bridžitas Džounsas" franšīzē.

Aktrise raidījumā "Watch What Happens Live" pievērsās Renē Zelvēgeres atveidotajai lomai, kad viņai tika vaicāts, vai viņa nejūtas slikti, atsakoties no tik ievērojamas lomas, sakot: "Es neko nenožēloju. Es domāju, ka nav nejaušību. Visam, kas dzīvē paredzēts, tāpat notiks. Es nenožēloju – dzīvē viss notiek tā, kā tas ir paredzēts."

Koleta iepriekš intervijā "Yahoo Entertainment" dalījās, ka viņai tika piedāvāta galvenā loma 2001. gada filmā "Bridžitas Džonsas dienasgrāmata" ("Bridget Jones's Diary"), taču galu galā viņa šo iespēju nodeva tālāk, jo viņa bija aizņemta, strādājot pie Brodvejas mūzikla "The Wild Party".

Galu galā lomu ieguva Zelvēgere, kura piedalījās filmās: 2001. gada "Bridžitas Džonsas dienasgrāmata", 2004. gada "Bridžita Džonsa. Saprāta robeža" un 2016. gada "Bridžitas Džonsas mazulis". Pirms britu filmas sākotnējās iznākšanas uz kino ekrāniem režisore Šārona Magvaira 2000. gadā "Total Film" teica, ka "katram, kas strādāja pie filmas, bija atšķirīgs priekšstats par to, kas ir Bridžita".

"Un gandrīz visi, kas ir izlasījuši grāmatu, zina, ka gluži kā Bridžita ir viņi paši vai arī kāds no viņu draugiem."

Aktrise Tonija Koleta spēlē galveno lomu jaunajā filmā "Mafia Mamma", kas jau ir nonākusi uz kino ekrāniem.

Filmas anotācija: mājsaimniecei Kristinai (Tonija Kolete) viss ir apnicis, viņai nepieciešama atpūta no savas nožēlojamās dzīves. Viņas priekšnieks ir seksists un kretīns, bet tas nekas! Viņa nesen pieķēra savu mīļoto vīru nodarbojamies ar seksu virtuvē ar skaistu dziedātāju. Un, kad viss kļūst arvien sliktāk, liktenis sūta Kristinai zīmi – vectēvu, ko viņa nekad nav redzējusi. Vectēvs ir aizgājis mūžībā, un viņa pēkšņi kļuvusi pa bagātāko itāļu mafijas galvas mantinieci.