Tvīts nebija īsts! Anja Teilore-Džoja pārtrauc ažiotāžu ap 'The Queen’s Gambit' 2. sezonu 

"Emmy" balvai nominētā aktrise Anja Teilore-Džoja ir apstiprinājusi, ka viņas "Twitter" konts tika uzlauzts pēc tam, kad tvīts, kurā vienkārši bija rakstīts "The Queen’s Gambit’ Season 2", satricināja sociālo mediju platformu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Netflix" miniseriāla fani bija tiešām ļoti satraukti, kad seriāla zvaigzne tviterī šķietami deva mājienu par jauno sezonu. Teilore-Džoja, kura nav publicējusi ierakstus pakalpojumā "Twitter" kopš 2020. gada novembra, sajūsmināja fanus 30. janvāra rītā, rakstot: "The Queen's Gambit" Season 2". Lai gan drīz pēc tam ieraksts tika izdzēsts (ziņa portālā bija redzama aptuveni 10 minūtes), ar tvītu pietika, lai skatītāji varētu cerēt, ka Betas Harmones piedzīvojumi turpināsies. Tiešām – baumas uzliesmoja, ar lielu pārliecību, ka "Netflix" virzās uz priekšu ar jaunu sezonu.

"Mans "Twitter" ir uzlauzts. Atvainojos par sagādātajām neērtībām. Tā neesmu es!" Teilore-Džoja ar paziņoju dalījās "Instagram" "Stories" sadaļā. Arī citi avoti izdevumam "Variety" apstiprināja, ka ziņa par "The Queen's Gambit" 2. sezonu nav patiesība.

Teilore-Džoja bija diezgan aktīva vietnē "Twitter" rudenī, kad "The Queen's Gambit" debitēja "Netflix" un kļuva par vienu no populārākajām miniseriāliem. Patiesībā viņas pēdējie tvīti, kas datēti 2020. gada 23. novembrī, atzīmēja seriālu par to, ka tas kļuvusi par "Netflix" "lielāko ierobežoto seriālu līdz šim", piebilstot, ka to pirmajās 28 dienās noskatījās 62 miljonos mājsaimniecību.

"Netflix" miniseriāls "Queen's Gambit" gan ārzemju mediju, gan arī pašmāju skatītāju vidū tiek vērtēts kā ļoti veiksmīgs. Gudrs, aizraujošs un nedaudz pat seksīgs – šādi seriālu raksturo "USA Today". Lai gan daudziem šahs nešķiet pasaules interesantākā nodarbe, ļoti iespējams, šis seriāls liek uz prātu asinošo spēli paskatīties no cita rakursa.

Miniseriāls ir par Betu Harmoni – jaunu meiteni, kura daļu savas dzīves pavadījusi bērnu namā, kur arī apguvusi taktiskās šaha viltības. Skatītājs kopā ar aktieriem ceļo laikā uz pagājušā gadsimta sešdesmito gadu Ameriku, sekojot jaunietes centieniem iekarot šaha spēles virsotnes. Ceļojumi pa pasauli, piedalīšanās starptautiskos turnīros un uz pusi vecāku vīriešu pieveikšana stratēģiskajā cīņā kļūst par viņas ikdienu. Izklausās pēc veiksmes stāsta, ne tā? Taču viss nav tik vienkārši, jo starp uzvarām iezogas arī atkarība, un ar to cīņa ir daudz smagāka nekā šaha spēlē.

Skota Frenka septiņu sēriju miniseriālā, kas skatāms straumēšanas giganta "Netflix" skatītājiem, jaunā, talantīgā un savā ziņā arī apsēstības pārņemtā sieviete cenšas uzvarēt daudzās cīņās. Lai gan stāsts ir visnotaļ intensīvs un piesātināts, tajā ir veiksmīgi arī atrasta vieta vieglumam un priekam. Tāpat kā pozitīva iezīme tiek minēta galvenās varones bērnības atveide, kas palīdz labāk saprast viņas nu jau pieaugušā cilvēka dzīvi un rakstura šķautnes. Ņemot vērā, ka attiecības ar cilvēkiem Betai neveidojas pēc klasiskā principa un "kā būtu pieņemts", asajam prātam seko arī vairākas negatīvas iezīmes.

Anja Teilore-Džoja 2021. gadā sacīja, ka tas ir sirreāli un ļoti brīnišķīgi, ka "Queen's Gambit" fani ar atplestām rokām gaida seriāla otro sezonu. Toreiz viņa piebilda: "Mēs nekad par to neesam domājuši, par to nav bijis diskusiju. Tomēr Holivudā darbojas jēdziens: "Nekad nesaki nekad!"" Uz jautājumu, kādas ir viņas cerības uz Betas nākotni, aktrise atbildēja: "Būtu ļoti interesanti redzēt, kā Betai klājas kā mātei tagad, kad viņa ir prātīgāka un vairāk apzinās tos dēmonus, kas viņu nomāc."