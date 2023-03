Vanesa Hadžensa filmēsies dokumentālajā filmā, pētot savas saknes Filipīnās 

Holivudas aktrise un dziedātāja Vanesa Hadžensa (viņas karjera aizsākās "Disney" hitā "Vidusskolas mūzikls") gatavojas uzņemt ceļojumu dokumentālo filmu, kurā pirmo reizi izpētīs savas mātes dzimteni, ziņo "Variety".

Filmā tiks iemūžināts Hadžensas pirmais ceļojums uz viņas mātes dzimteni, demonstrējot ciešās attiecības ar ģimeni un to, kā Amerikā dzimusī, pa pusei filipīniete, kļuva par vienu no pasaulē atpazīstamākajām zvaigznēm.

Paredzēts, ka projektu uzsāks filmēt Filipīnu pilsētās Palavānā un Manilā marta beigās. Hadžensu šajā ceļojumā un filmā pavadīs viņas māte Džina Guandžo un māsa Stella Hadžensa. Aktrise bieži ar lepnumu ir stāstījusi par savas mammas biogrāfiju, kura 25 gadu vecumā emigrēja no Filipīnām uz ASV.

34 gadus vecā Hadžensa jau iepriekš paudusi vēlmi izveidot filmu par savas mātes imigrantu pieredzi.

"Man šķiet, ka ar mūsu stāstu varēs identificēties tik daudz sievietes," saka Hadžensa. "Jo vairāk ar to dalīsimies, jo vairāk mēs viena otru spēsim pacelt."

Vēl nenosaukto filmu producēs un režisēs Pols Soriano (nesenie darbi ietver režiju pie 2019. gada filmas "Mañanita" un biogrāfiskās filmas "Kid Kulafu"), kurš saka: "Mēs esam pagodināti strādāt kopā ar Vanesu šajā filmas projektā. Iedvesmojoši ir atzīmēt, ka ar visu, ko viņa dzīvē ir sasniegusi, viņa vēlas atklāt savas filipīniešu saknes un izrādīt cieņu savas mātes valstij. Cerams, ka tas pavērs durvis daudzām turpmākām sadarbības iespējām."

Neviens izplatītājs, raidorganizācija vai straumēšanas platforma vēl nav atklāta.

Kopš debijas "Viduskkolas mūziklā" Hadžensa ir ieguvis galvenās lomas filmās: kriminālā drāmā "Spring Breakers", drāmā "Gimme Shelter", piedzīvojumu filmā "Sliktie puiši uz mūžu" un "Oskaram" nominētajā mūziklā "Tick, Tick …Boom!". Tāpat filmējusies filmā "The Knight Before Christmas" un visās trīs "Netflix" "The Princess Switch" daļās. Nākamie Hadženas plāni ir filmēties gaidāmajās filmās "French Girl" un "Bad Boys 4".