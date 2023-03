Vilems Defo lika Emmai Stounai viņu iepļaukāt 20 reizes filmas 'Un' uzņemšanas laikā 

Kamēr tiek gaidīta režisora Jorgosa Lantimosa (Yorgos Lanthimos) filmas "Un" ("And") parādīšanās uz lielajiem ekrāniem, pamazām atklājas dažādas interesantas detaļas no tās uzņemšanas laukuma, lai gan pats filmas sižets joprojām ir noslēpumainības plīvurā tīts. Tā, piemēram, ārzemju mediji ziņo, ka aktieris Vilems Defo (Willem Dafoe) filmas uzņemšanas laukumā licis kolēģei Emmai Stounai viņu iepļaukāt 20 reizes, turklāt – pašam nemaz neparādoties kameru priekšā.

Ainā Stounas atveidotā varone iepļaukā Defo varoni, kurš kadrā nemaz nav redzams, taču, lai iegūtu maksimāli ticamu efektu, Defo aktrisi mudinājis viņu iepļaukāt pa īstam. Saskaitīts, ka iepļaukāšanas epizode atkārtojās 20 reizes.

Kādēļ par šo it kā nenozīmīgo detaļu tiek runāts un tai tiek pievērsta uzmanība? Jo, tā kā konkrētajā ainā Defo atveidotais varonis nemaz neparādās, aktierim nebija jāatrodas filmēšanas laukumā un nemaz nebija jāsaņem šī pļauka, taču viņš vēlējies būt klātesošs un panākt autentisku ainu.

Aktiera rīcību novērtē gan Stouna, gan filmas veidotāji. Režisors par Defo rīcību izteicies, ka "tas ir tas, ko gribas sagaidīt no aktieriem – vēlēšanos būt daļai no procesa jebkurā veidā". Savukārt Stouna izsakās, ka mūsdienās daudziem aktieriem piemīt vēlme būt uzmanības centrā, lai visu skatieni vērsti uz viņiem, taču Defo vēlas pretējo. Aktrise spekulē, ka varbūt šī attieksme radusies laika gaitā, jo daudzi citi aktieri, ar ko viņa līdz šim strādājusi, gadu gaitā mainījuši savu nostāju no "es" uz "mēs".

Stouna pēdējo reizi uz lielajiem ekrāniem redzēta 2021. gadā filmā "Kruella" ("Cruella"), taču drīz tas mainīsies, jo aktrise piedalās pat divās filmās, kurām režisors ir viens no Stounas iecienītākajiem aroda meistariem – Lantimoss. Abi sadarbojušies jau iepriekš – 2018. gadā iznāca godalgotā filma "The Favorite". Savukārt drīzumā gaidāmā "Poor Things" ir Frankenšteina iedvesmots stāsts, kurā Stouna atveido sievieti, kuras smadzenes tiek aizstātas ar viņas nedzimušā bērna smadzenēm, bet "Un" sižeta detaļas pagaidām nav atklātas. Abās Stounas ekrāna partneris būs Vilems Defo.

Filma "Un", visticamāk, kinoteātros nonāks pēc "Poor Things".