Vils Smits atklāj, kura ir viņa karjeras sliktākā filma 

Pat pašiem labākajiem aktieriem nākas nožēlot, iespējams, pārgalvīgi pieņemtus lēmumus. Viens no tiem ir arī iemīļotais aktieris Vils Smits, kurš, atskatoties uz brango karjeras gājumu, gatavs nosaukt savu labāko un sliktāko filmu. Par labākajām viņš dēvē "Vīri melnā" un "Tiesības uz laimi", savukārt sliktākās kinolentes titulu atvēl "Mežonīgajiem rietumiem".

Kā vēsta tabloīds "People", amerikāņu aktieris Vils Smits piedalījies "GQ's Actually Me" (kas ir video sēriju raidījums tiešsaistē, kur slavenības nonāk sociālo mediju "aizsegā", lai atbildētu uz jautājumiem vietnē ''Twitter'', ''Youtube'' un ''Reddit''). Tajā aktieris uzskaitījis gan savu sliktāko filmu, gan arī filmas, kuras viņš uzskata par gandrīz ideālām.

Šajā video sērijā 53 gadus vecais Smits atbildēja uz jautājumu: "Kāda, jūsuprāt, ir Vila Smita sliktākā un labākā filma?"

Atbildot uz šo jautājumu, Smits sāka ar labāko filmu pārskatu: "Vislabākā, manuprāt, ir saikne starp divām filmām, "Vīri melnā" un "Tiesības uz laimi," sacīja Smits. "Dažādu iemeslu dēļ šīs ir gandrīz ideālas filmas."

Kas attiecas uz sliktāko, viņš apgalvoja: "Es nezinu, bet "Mežonīgie rietumi" ir ērkšķis manā pusē." Atklāsme, visticamāk, nemaz nebūs tik liels pārsteigums lielākajai daļai skatītāju, atklājis "People".

1999. gada filmā "Mežonīgie rietumi" Smits un Kevins Klains atveidoja galvenās lomas. Viņi bija divi konkurējoši slepenie aģenti, kuri galu galā nolika malā savas domstarpības, lai aizsargātu ASV prezidentu no ļauna izgudrotāja. Filmas kritiķi šo filmu nosauca par "komēdijas mirušo zonu".

Interesanti, bet iespēja darboties filmā "Mežonīgie rietumi" radās aptuveni tajā pašā laikā, kad Smitam tika piedāvāta Neo loma filmā "The Matrix". Smits noraidīja lomu filmā, kas galu galā izrādījās pasaules megahits. Turklāt "Mežonīgie rietumi" salīdzinājumā ar "The Matrix" bija kritiens, jo "The Matrix" turpināja "augt", izlaižot vēl divus turpinājumus, kā arī ceturto daļu "The Matrix Resurrections".

Tiek atklāts arī tas, ka Smits jau reiz minējis, ka šī filma ir kļūda viņa karjerā. Viņš kādam reportierim 2019. gada oktobrī sacījis, ka viņš atkārtoti vēlētos pajautāt sev: "Kāda velna pēc tu nepiedalījies filmā "Matrix"?"

Aktieris ir bijis pilnībā atklāts, apgalvojot, ka nelepojas ar šo veikumu. "Bet, iespējams, es būtu izjaucis "The Matrix", es to būtu sabojājis, tāpēc tomēr izdarīju visiem labu," toreiz jokojis Smits.