Vins Dīzels vēlas uzņemt Robertu Dauniju jaunākajā filmā 'Ātrs un bez žēlastības' 

Gadu gaitā franšīze "Ātrs un bez žēlastības" ir turpinājusi papildināt savu zvaigžņoto dalībnieku skaitu, papildinot to ar tādiem Holivudas "spīdekļiem" kā Šarlīze Terona, Helēna Mirena un Džeisons Momoa. Un tā kā pēc filmas "Fast X" maija pirmizrādes ir palikusi tikai viena filma, zvaigzne Vins Dīzels precīzi zina, ko viņš vēlas pievienot ģimenei: Robertu Dauniju jaunāko, informē "Variety".

Kad franšīzes galvenajam varonim tika vaicāts par sapņu atlasi filmas "Fast X" reklāmas rullīša pirmizrādes ballītē, Dīzels bez vilcināšanās nosauca Roberta Daunija jaunāko vārdu. Bet ko viņš spēlētu?

"Pārāk daudz nestāstot par to, kas notiks nākotnē, ir personāžs, kurš ir pretstats Domam, kurš reklamē mākslīgo intelektu (kas attiecas uz cilvēka intelekta simulāciju mašīnām, proti, kuras ir ieprogrammētas domāt kā cilvēkiem un atdarināt to darbību). Tātad – viņa plānā ir nākotne ar bezvadītāju automašīnām," sacīja Dīzels. "Ir kāds, kurš uzskata, ka tā ir nākotne, un tas ir tiešā pretrunā ar Toretto mentalitāti."

Vin Diesel wants Robert Downey Jr. in the next #FastAndFurious movie as the "antithesis of Dom." https://t.co/fwDHWObGdq pic.twitter.com/i7uoK2YUQP