Vinsleta vēršas pie 'Titānika' faniem, kas izsmēja viņas ķermeni 

Šī 25 gadu jubileja filmai "Titāniks" ir īpaša, jo jau vairāk nekā nedēļu tiek pierādīts tas, ka spekulācijām, ka Džeks būtu varējis izdzīvot, ja vien viņa mīļotā Roza būtu pabīdījusies un atbrīvojusi vietu Džekam uz peldošajām koka durvīm, tomēr nav pamatojuma. Par to vairāk lasi rakstā "Plosts bija gana liels? Pētījumā pierāda, ka abi 'Titānika' mīlnieki izdzīvot nevarēja". Arī Keita Vinsleta vēlas pagriezt laiku atpakaļ un aplaudēt (sarkasmā!) mediju kritikai! 25 gadus pēc "Oskaru" balvas ieguvušās filmas pirmizrādes Vinsleta izskata presē izskanējošos viņas ķermeņa apkaunojošos komentārus.

1997. gada filma beidzas ar to, ka Vinsleta kā Roza izdzīvo pēc vēsturiskā kuģa nogrimšanas, taču ilgstošas runas bija tādas, ka uz peldošajām durvīm, kuras viņa izmantoja kā plostu, bija vieta viņas mīļotajam Džekam (Leonardo Dikaprio).

"Acīmredzot es biju pārāk resna," sacīja Vinsleta "Happy Sad Confused" podkāstā, pieņemot, kāpēc viņa bija vienīgā izdzīvojušā no neveiksmīgā pāra. "Kāpēc viņi bija tik ļauni pret mani? Viņi bija tik ļauni. Es pat nebiju resna."

Vinsleta turpināja: "Es būtu atbildējusi žurnālistiem: "Neuzdrošinieties pret mani šādi izturēties. Es esmu jauna sieviete, mans ķermenis mainās. Jā, man ir bail, bet nepadariet to vēl grūtāku, nekā tas pašlaik ir. Jūs jau zināt, ka tas ir apvainojums, un es teiktu, ka tas ir patiesībā pat ļoti aizskarošs."

Diez vai tā bija pirmā reize, kad Vinsletai savas gadu desmitiem ilgās karjeras laikā ir nācies cīnīties ar ķermeņa kauninātājiem. "Emmy" un "Oskara" balvas ieguvēja nesen atklāja, ka viņas Holivudas karjeras sākumā pirms aktieru noklausīšanās tika uzdoti jautājumi par viņas svaru. "Kad es biju jaunāka, manai aģentei zvanīja un jautāja: "Kāds ir Keitas svars?"", Vinsleta sacīja laikrakstam "The Sunday Times", piebilstot, ka viņai vairāk rūp tas, ka "tas ir aktieris, kurš kustina seju un kura ķermenis šūpojas, nevis, kura svars ir noteicošais."

Intervijā izdevumam "The Guardian" 2021. gadā Vinsleta atgādināja, "cik pret mani kā uzlecošo zvaigzni tabloīdu žurnālisti izturējās nežēlīgi". "Es vēl aizvien domāju, kas, pie velna, es esmu! Viņi komentē manu izmēru, novērtēja, cik es sveru, izdomāja man paredzēto diētu, kuru es it kā ievēroju," sacīja Vinsleta. "Tas bija šausmīgi un to bija tik nepatīkami lasīt."



"Kopš tā laika esam veikuši rūpīgu tiesu ekspertīzi ar hipotermijas ekspertu, kurš izveidoja filmas plosta kopiju," viņš paskaidroja. "Paņēmām divus kaskadierus, kuru ķermeņa masa bija vienāda ar Keitu Vinsletu un Leonardo Dikaprio, un pielikām viņiem sensorus. Tad ielikām viņus ledainā ūdenī un pārbaudījām, vai viņi varētu izdzīvot. Atbilde bija tāda, ka viņi abi nevarēja izdzīvot. Izdzīvot varēja tikai viens."

Par to skatītāji varēs pārliecināties, kad pētījums tiks atspoguļots "National Geographic" īpašajā raidījumā, vēsta "The Sun".

"Nē, Džekam bija jāmirst," jaunākajā intervijā sacīja Kamerons. "Tas ir kā Romeo un Džuljeta. Tā ir filma par mīlestību, upurēšanos un mirstību. Mīlestību mēra pēc upurēšanās."