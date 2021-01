Visbiežāk atkārtoti skatītais seriāls – 'Draugi' 

Seriālu piedāvājuma virpulī apjukt ir tik viegli, ka nereti visdrošākais variants ir pieturēties pie klasiskām vērtībām. Šajā kategorijā ierakstās ne viena vien daudzsēriju kinolente, taču visbiežāk fani tomēr atgriežas leģendārajā dzīvoklī pie kulta seriāla "Draugi" varoņiem – tīrības cienītājas Monikas, stilīgās Reičelas, mākslinieciskās Fēbes, dāmu mīluļa Džouija, jokdara Čandlera un vienmēr neveiklā Rosa, liecina "Broadanddeals.com" veiktā aptauja,

22 procenti no aptaujātajiem seriālu un TV raidījumu skatītājiem savus iemīļotos seriālus pārskatījuši vairāk nekā 10 reižu. Pirmajā desmitniekā iekļuvuši arī tādi daudzi iemīļoti seriāli kā "The Office", "Brooklyn Nine-Nine", kurā, starp citu, īpaša sērija veltīta arī latviešiem, "Sex Education" un "American Horror Story". Savukārt laimīgo piecpadsmitnieku noslēdz komēdijseriāls "How I Met Your Mother".

Turpinājumā vari iepazīsties ar apkopotajiem aptaujas rezultātiem. Procentos tiek izteikts aptaujāto skaits, kas konkrēto seriālu vēlreiz skatījušies vairāk nekā vienu reizi.



Taču reizēm trekni pieliktais punkts jāņem nost, un tā vietā liekams komats. 2020. gada 22. februārī seriāla "Draugi" fanus pāršalca ziņa, ka top īpaša atkalredzēšanās sērija, kurā piedalīsies visi galvenie varoņi. Arī tās uzņemšanu un pirmizrādi ietekmējusi jaunā koronavīrusa radītā pandēmija, taču aizvadītā gada novembrī Metjū Perijs savā "Twitter" kontā apstiprināja – sērija būs, un pie skatītājiem tā nonāks marta sākumā.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!