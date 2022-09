Zaks Efrons piedzīvojis smagu depresiju, trenējoties filmai 'Baywatch' 

Zakam Efronam par savu "Baywatch" pludmales augumu ir sakāms viens: vairs nekad! Tas nenozīmē to, ka aktieris mūs vairs nekad neiepriecinās ar savu nākamo lomu, kas prasa iespaidīgu ķermeņa uzbūvi – patiesībā viņš jau gatavojas to darīt nākotnes projektu vārdā. Taču viņš ir skaidri licis saprast, ka neies cauri tam pašam procesam, ko piedzīvojis, trenējoties 2017. gada filmai "Pludmales patruļa"/"Baywatch", ziņo "The Independent".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

34 gadus vecais Holivudas aktieris filmējās iepretim Dveidan Džonsonam. Filmas stāsts: Klusā okeāna piekrastē katru dienu dežūrē pludmales patruļas komanda – viņu galvenais uzdevums ir gādāt par atpūtnieku drošību. Mičs (Dveins Džonsons) – pieredzējušākais no glābējiem kopā ar jauno kolēģi Metu (Zaks Efrons) nejauši atklāj, ka pludmales nākotne ir apdraudēta – to plāno pārņemt ietekmīga naftas kompānija.

Jaunākajā intervijā "Men's Health" Efrons aprakstīja gatavošanos šai filmai, kas ietvēra diurētisko līdzekļu lietošanu un pārmērīgus treniņus dienu un nakti. Jā, pareizi saprati! Tie nebija tikai treniņi vai stingra diēta. Muskuļu nostiprināšana un fiziskās formas uzturēšana bija tikai daļa no viņa procesa. Lai izskatītos tik lieliski un lai viņa "sešpaka" patiešām parādītos kameras priekšā, zvaigzne lietoja medikamentus, lai samazinātu šķidruma daudzumu organismā.

"Tas "Baywatch" izskats, es nezinu, vai tas tiešām ir sasniedzams. Ādā vienkārši ir par maz ūdens. Es teiktu, ka tas viss bija acu apmāns," atzina "High School Musical" zvaigzne. "Lūk, tāpēc es lietoju "Lasix" – spēcīgus diurētiskos līdzekļus, lai sasniegtu "Baywatch" augumu. Tomēr man labpatīk, ja cilvēkam ir divi līdz trīs procenti ķermeņa tauku (smejas)."

Lai gan viņš paskaidroja, ka nevēlas izklausīties tā, it kā viņš sūdzētos, Efrons sacīja, ka vēlas likt citiem interesēties par "Baywatch ķermeņa" iegūšanu, apzinoties, kādu postošu iespaidu uz veselību var atstāt pārmērīgi daudz un smagi treniņi.

"Mani mocīja bezmiegs," viņš paskaidroja. "Un es ilgu laiku piedzīvoju diezgan smagu depresiju. Kaut kas šajā pieredzē mani izdedzināja. Man bija ļoti grūti atjaunoties." Toreiz viņš prātojis: "Kā būtu, ja nebūtu visu laiku jābūt labā formā?"

Kā izrādās, tikai sešus mēnešus pēc filmēšanas beigām Efrons atkal sāka justies kā viņš pats. Atskatoties uz to visu, Efrons uzskata, ka viņa ekstrēmie centieni izskatīties nevainojami asa sižeta komēdijā lika viņam izskatīties neīstam. Domājot par turpmākajām kinolomām, Efrons saka, ka neplāno iet tik tālu, lai fiziski mainītu savu ķermeni, kā tas notika ar "Baywatch".