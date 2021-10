10 maigi spocīgas filmas ne tik šausmīgam Halovīna vakaram 

Tiklīdz pirmais vēsais vējš nopūš čaukstošas lapas no koku zariem, šausmu filmu fani sarosās, lai ļautos savai mīlestībai pret Halovīnu filmām, kurās redzami motorzāģi un slaktiņi. Tikmēr cilvēki, kuriem labāk patīk svinēt Halovīnu, neguļot ar ieslēgtām gaismām, atgriežas pie drošām klasikām. Proti, kamēr citi ir nervozi aizņemti ar slepkavām un kliedzieniem, piedāvājam maigi spocīgas filmas, pie kurām gaisma nebūs jāieslēdz.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Kaspers"



Vai kino vēsturē ir bijis šarmantāks spoks par Kasperu? Šī filma varētu ierindoties kā visu laiku mīļākais Halovīnu stāsts. "Kaspers" ir 1995. gada ģimenes komēdija, kura, starp citu, ir pirmā filma kino vēsturē, kurā viens no centrālajiem tēliem ir pilnībā veidots ar datoru. Šo spocīgo stāstiņu iespējams skatīties ne tikai lielajiem, bet arī pašiem mazākajiem skatītājiem. Filma stāsta par kādu jaunu meiteni un viņas tēvu, kuri pārceļas uz kādu pamestu un biedējošu māju, kurā dzīvo arī pāris nelietīgi spoki. Taču izrādās, ka viens no spokiem ir draudzīgs, un tas ir Kaspers. Ja vien visi spoki būtu tikpat jauki un draudzīgi kā Kaspers, tad situācija noteikti būtu citādāka.

Tie, kuri filmu ir redzējuši, atceras Kaspera vārdus: "Vai es varu tevi paturēt?", tā kļūstot par visu laiku mīļāko spociņu. Jāatzīst, ka Kaspers ir nedaudz "lēts", taču tas ir apburošs stāsts par Halovīnu, kas liks jums uztvert spokus pavisam citādāk nekā līdz šim.

"Murgs pirms Ziemassvētkiem"

Šo variet saukt gan par Ziemassvētku filmu, gan arī Halovīnu filmu, bet nepalaidiet garām noskatīties šo murdziņu tieši pirms Ziemassvētkiem. Animācijas filma, kas lieliski iederas gada nogales svētkos, piedāvā jauku sajaukumu starp spocīgu un svinīgu sajūtu gammu, sekojot līdzi ķirbju karalim, kurš atklāj Ziemassvētku pilsētu un kļūst apsēsts, neskatoties uz to, ka ne visai saprot šo koncepciju.

Tima Bērtona drūmās noskaņās ieturētā multiplikāciju filma ("The Nightmare Before Christmas") stāsta Džeka Velingtona stāstu – Helovīntaunas iedzīvotāja, kurš caur portālu nokļūst Ziemassvētku pilsētā un nolemj svētkus atzīmēt nelietīgā un melni komiskā manierē. Filmas pamatā ir Tima Bērtona 1982. gadā sarakstīts dzejolis.

"Koko noslēpums"

Ne jau visas "plot twist" filmas ir trilleri un mistēriju drāmas. Lūk, šī ir Lī Ankriča piedzīvojumu animācijas filma "Koko", kuras sižetā pārsteigumu netrūkst! Filma ved pa pēdām jaunajam zēnam Migelam, kura sirdslieta ir mūzika. Lai arī viņa vecvecvectēvs bija slavens mūziķis, Migela ģimenē muzicēšana ir stingri aizliegta.

Kāpēc? Lai to noskaidrotu, Migels dodas uz "Mirušo zemi", kurā viņš uzzina savus patiesos radu rakstus un atklāj notikumus, kas slēpjas aiz šī "tabu".



"Adamsu ģimene"

Halovīnu klasika. Ja nosaukums "Adamu ģimene" nekavējoties nerada vēlmi dziedāt līdzi un knipēt ar pirkstiem, tad jūs acīmredzot neesat redzējuši šo filmu. Vecā TV klasika ir jāredz ikvienam Halovīna entuziastam.

Melnā komēdija par dīvainu ģimenīti, kura dzīvo ne mazāk dīvainā mājā, mēģina atjauno kontaktus ar, viņuprāt, sen pazudušu radinieku. Turklāt aktrise Andželika Hjūstone ir iejutusies lieliskās Mortīcijas Adamsas lomā. Satriecoša, sarkastiska sieviete, šausminoši melnā kleitā un ar asiņaini sarkanām lūpām. Turklāt katrs varonis ir ticis lieliski nospēlēts filmā: tieši aktieru sniegums šajās filmās padarīja titulēto ģimeni tik "mīļu". Filma ir ne vien jautra, ģimeniska un sarkastiska, bet tajā skan arī aizraujoša un visiem zināma mūzika. Tas ir jautrs ieskats Adamsu ģimenes savdabīgajā dzīvesveidā!



"Korelaina"

"Korelaina" ir novatoriska, radoša filma ar ļoti saistošu sižetu. Animācijas filmas galvenā varone ir Korelaina: zinātkāra un garlaicības mākta meitene, kura saskarās ar to, ka jaunajā mājā ir garlaicīgi, līdz viņa atklāj mazas durtiņas, kas viņu pārved uz citu pasauli, kur dzīvo viņas vecāku "labākas" versijas. Arīdzan viņas istaba ir kārtīgāka un ēdiens garšīgāks. Kopumā tur viss ir jautrāk, krāšņāk un aizraujošāk. Tomēr Korelaina drīz atklāj, ka viņas otrā māte patiesībā ir ļauna, jo piedāvā Korelainai palikt pie viņiem ar nosacījumu, ka aizvietos viņas acis ar pogām.

Filma ir paredzēta visām auditorijām, taču sižets var kļūt diezgan biedējošs, piešķirot sajūtu, kas nepieciešama klasiskai Halovīna filmai.



"Halovīntauna"

84 minūšu laikā Halovīntauna ir ideāls ledlauzis, lai sāktu Halovīna brīvdienas. Lai gan tai trūkst dziļuma, tā ir viegla filma, kas atgādina, kāpēc spokainā sezona ir tik jautra.

Halovīntaunas stāsts atļauj visām tipiskajām Halovīna figūrām, piemēram, raganām, ķirbjiem, vampīriem, skeletiem atdzīvoties kostīmu ballītē. Pēc tam, kad Mārnija atklāj, ka viņa ir ragana, viņas vecmamma apciemo viņu Halovīnos, lai palīdzētu trenēties, lai viņa nepazaudētu savas spējas pirms savas 13. dzimšanas dienas. Bet patiesībā viņas vecmāmiņa ir ieradusies citu nolūku vadīta. Kaut kas ļauns nomāc Halovīntaunu, un vecmāmiņai ir vajadzīga palīdzība, lai to sakautu.



"Hokuss Pokuss"



Šī ir viena no retajām filmām, kurā ļaundari ir neapšaubāmi labākie varoņi. Salemu māsas ir ļaunas bērnu slepkavas, taču jūs par to uzreiz aizmirsīsiet, jo viņas ir arī jautras, stilīgas un pat ieguvušas savu pasakaino muzikālo numuru. Lai gan arī pārējie varoņi ir pietiekami labi, jūsu uzmanību piesaistīs šīs trīs raganas, kuras pēc 300 gadu ilgas prombūtnes ir atgriezušās, lai turpinātu izmantot reiz iesāktās burvestības.

Patiesais "Hokuss Pokuss" stāsts ir vājš un tajā nav nekā šausminoša. Taču filma sevi atspēko ar komiskiem varoņiem, nemaz nerunājot par skaistajām rudens ainavām, kas "izkaisītas" visapkārt.

Filma ir ideāli piemērota vienkāršai izklaidei, kurai nav nepieciešams daudz uzmanības. Filma, iespējams, bija liela kases neveiksme tās iznākšanas 1993. gadā, taču kopš tā laika tā ir kļuvusi populāra Halovīnu dienā un ir kļuvusi par kulta klasiku.



"Laipni lūgti Zombijzemē!"



Ar dažiem pārsteidzoši iespaidīgiem vizuālajiem materiāliem tajā ir visas labās lietas – mazliet romantikas, nedaudz spriedze, mazumiņš arī no vardarbības, un tas viss ir nemainīgi smieklīgs.

Ja nav nekā cita, ko skatīties, tad filma var būt arī patiesi izklaidējoša. Galvenos varoņus veido četras ļoti dažādas personības, kuras kaut kādā veidā ir apvienojušas spēkus, lai izdzīvotu zombiju apokalipsē. Augstprātīgais Kolumbus pārī ar nesatricināmo Talahasijs padara ceļojumu vēl jocīgāku. Kolumbusam ir asinīs bēgt prom no visa, kas viņu sabiedē. Bet Talahasijs ne no kā neraustās un pat ja viņš satrūktos, tad biedētājam klātos plāni. Pasaulē, kuru pārņēmuši zombiji, viņi ir perfekti attīstījuši savu izdzīvošanas prasmi.

"Spoku mednieki"



Filmas nosaukums jau vien pastāsta par to, ko varam no tās sagaidīt. Trīs profesori paliek bez darba, un pēc tam, kad viņi ir studējuši pārdabisko lietu izpēti, viņi izveido spoku "attīrīšanas servisu". Mums tiek sniegtas dažas elektrizējošas ainas no spoku iznīcināšanas.

Taču tā ir vairāk nekā tikai vispārēja asa sižeta filma. Tai ir zinātniskās fantastikas "piegarša", pateicoties lieliskajiem cīņas "gadžetiem", ko izmanto komanda. Turklāt filma kļūst radoša ar stāstā esošajiem spokiem, kuri ir nevis tipiski peldoši balti palagi, bet tie visi atšķiras pēc izskata un arī spējām.



"Edvards Šķērrocis"



Stāsts ir par jaunu vīrieti vārdā Edvards, ko mākslīgi radījis kāds izgudrotājs, kurš bija tuvu tam, lai Edvards kļūtu par cilvēku, izņemot to, ka viņam roku vietā bija šķēres. Neraugoties uz Edvarda dīvaino izskatu – bālu sejas krāsu, rētām un šķērrokām, viņš iekaro skatītājus ar savu maigo raksturu un bērnišķīgo attieksmi.

Vietējā pārdevēja iepazīst šo jaunekli un pieņem viņu kā savējo. Pilsētas iedzīvotāji beidzot atklāj, cik nekaitīgs ir Edvards, un viņš kļūst slavens ar savām dzīvžogu apgriešanas un matu griešanas prasmēm, viņam pat izdodas iekarot vietējās pārdevējas meitas Kimas sirdi. Bet Kimas draugs sabotē viņu...

Filma ir nedaudz spocīga, taču ne pārāk biedējoša. Tai ir savs šarms un siltuma sajūta!