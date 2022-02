Afēriste Sarma Melngailis kļuvusi par 'Netflix' zvaigzni 

Jaunais "Netflix" dokumentālais seriāls ievedīs skatītājus vienā no dīvainākajiem Ņujorkas skandāliem, kura stāsta centrā ir Amerikas latviete Sarma Melngailis. Pēc tam, kad šarmantais Entonijs nolaupīja viņas sirdi un solīja piepildīt visus sapņus, Sarma no vegānu virtuves karalienes kļuva par bēguļojošo krāpnieci. Kas īsti notika? Laulātie metās bēguļot, pēc tam, kad bija izšķērdējuši uzņēmuma (Ņujorkas vegānu restorāna "Pure Food un Wine") naudu – aptuveni divus miljonus dolāru (1,76 miljonus eiro) – azartspēlēs, luksusa precēs un greznā atpūtā, ziņo "People".

Laulātie tika arestēti 2016. gada maijā pēc tam, kad uz kādu moteļa istabām, kurā slēpās, pasūtīja picu. Atzīstot savu vainu zagšanā, nodokļu mahinācijās un krāpšanā, abi pēcāk izcieta cietumsodu.

Kā atzinis "Netflix" – tā pat nav stāsta trakākā daļa. Lūk, kad iznāks "Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives.", mēs būsim par daudz ko pārsteigti. Tā viņi sola! Atceries to, ka reiz Sarmas Melngailis vārds vegānu virtuvē bija ļoti svarīgs...

Seriāla autors ir Kriss Smits, filmas "Tiger King" izpildproducents un filmas "Fyre: The Greatest Party That Never Happened" režisors (teiksim tā, viņš kaut ko zina par stāstiem, kas nav daiļliteratūra). Seriālā iekļautas intervijas ar šefpavāriem, bijušajiem kolēģiem un Sarmas draugiem, kas sniedz savu skatījumu uz notikušo. Tiks uzdoti jautājumi un, cerams, uz tiem arī atbildēts.

Pirms tikšanās ar Entoniju Amerikas latvietei piederēja un viņa vadīja Ņujorkas "Pure Food and Wine" restorānu, kas ieguva atzinību kā labākais vegānu restorāns pasaulē un piesaistīja vairākas slavenības, tostarp Ouenu Vilsonu.

"Bija daudz sazvērestības teoriju par to, kāpēc viņa ar viņu apprecējās," kāds bijušais līdzstrādnieks izteicies par Entoniju Strangi. "Vai tā bija kaut kāda šantāža?"

"Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives." straumēšanas platformā būs skatāma no 16. marta.