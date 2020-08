Erkils Puaro ir atgriezies! Publicēts pirmais 'Death on the Nile' tīzeris 

Agatas Kristi slavenākais detektīvs ir atkaļ ierindā un gatavs risināt jaunus noziegumus. Pēc ekspreša nāk kuģis, kur arī norisinās galvenie potenciāli ļoti veiksmīgās filmas "Death on the Nile" notikumi.

"Death on the Nile" iet pa pēdām iepriekšējam darbam "Murder on the Orient Express" jeb "Slepkavība Austrumu ekspresī". Izcilā detektīva lomā jau atkal iejutīsies Kenets Brana, cenšoties pa pavedienam atšķetināt noziegumus un līdz pēdējai detaļai izanalizēt savus aizdomās turamos. Jāpiebilst gan, ka Brana filmas veidošanā atradies abās kameras pusēs – gan kā aktieris, gan arī režisors.

Filma balstās 1937. gada darbā ar šādu pašu nosaukumu, proti, "Death on the Nile", norāda "Hollywood Reporter". Divu minūšu garajā tīzerī atklāts, ka Puaro izmeklēs slepkavību Ēģiptē. Uzmanību piesaistošs ir arī uzraksts, kas publicētā fragmenta noslēgumā lasāms uz ekrāna – "Slepkavība bija tikai sākums".

Jaunās filmas aktieru kompānijā atpazīstamas Toma Beitmena, Anetes Beningas, Rasela Branda, Galas Gadotas un citu sejas.

Vēstīts, ka uz lielajiem ekrāniem filma varētu parādīties jau rudenī, precīzāk – oktobrī. Gatavojies iejusties detektīva palīga lomā!