Gards kumoss seriālu mīļiem – ar ko īpašs popularitāti iemantojušais 'Lupin'? 

Kamēr vieni pārskata mīļāko seriālu sirdi plosošākās vai smieklīgākās epizodes, citi daudzsēriju kinolenšu lādē meklē kādu jaunumu. Ja runājam par "Netflix", popularitātes ziņā "Bridgerton" un "Queen's Gambit" pievienojies vēl viens seriāls – tas ir "Lupin", kas aizrauj gan ar harismātisku galvenā varoņa lomas atveidotāju, gan arī Parīzes ainiņām un vienkāršu stilu.

82 miljoni mājsaimniecību mēneša laikā – ar šādiem cipariem par absolūtu hitu kļuvušais seriāls "Bridgerton" noslēdza savas pirmās 30 dienas straumēšanas platformā "Netflix", kļūstot par visu laiku skatītāko vietnes seriālu. Taču "Lupin" no romantiskās kostīmu drāmas nekur tālu neatpaliek – nepilna mēneša laikā tas noskatīts 70 miljonos mājsaimniecību, jau šobrīd pirmo 30 dienu ieskaitē pārspējot iepriekš minēto un ļaužu iemīļoto "Queen's Gambit". Vērts piebilst, ka "Lupin" oriģinālvaloda ir franču, kas tā veiksmes stāstu padara vēl īpašāku.

Vai ir tādi "labie zagļi"? Šo tēmu mūsdienu kinolentēs apspēlē visnotaļ plaši (piemēram, "Money Heist"), un arī "Lupin" nav izņēmums. Seriāla galvenais varonis ir Omāra Sai atveidotais Diops, kurš, iedvesmojoties no leģendārā literārā franču džentlmeņu zagļa Arsēna Lupēna, nolemj atriebt savam tēvam nepatiesi piespriesto tiesu. Arī šeit pie vainas ir kāda turīga ģimene, kura, pēc Diopa domām, pelnījusi atbildēt par savām rīcībām.

Pirmā sezona skatītājus iepriecina ar piecām sērijām. "Netflix" apstiprinājis, ka seriālam būs arī otrā sezonā un tā pie skatītājiem nonāks ātrāk, nekā varētu cerēt. Jau šovasar!

Taču, kur slēpjas "Lupin" panākumu atslēga? Nevar nepieminēt, ka seriāls iznācis laikā, kad pasaule cīnās ar jaunā koronavīrusa radītajām sekām, pēc iespējas ierobežojot saskarsmi ar apkārtējiem. Tas nozīmē, ka lielu daļu laika pavadām mājām, un seriālu skatīšanās kļūvusi par vienu no pirmajām laika pavadīšanas idejām. Tomēr sarežģītais laiks, kurā dzīvojam, nebūt nav vienīgais iemesls seriāla milzīgajai popularitātei. Lūk, "Vogue" izkristalizētie iemesli, kāpēc "Lupin" pie ekrāniem izdevies piepulcēt lielas ļaužu masas!

Vispirms uzteikta izcilā aktieru izvēle, šarmantā un godīgā Diopa tēlam piemeklējot tieši Omāru Sai. Viņš nevis tikai iznes seriālu uz saviem pleciem, bet arī galvenais tā veidotājs, norādījis izdevums. Iespējams, Sai esi jau pamanījis tādās filmās kā "X-cilvēki: Bijušās nākotnes dienas"("X-Men: Days of Future Past") un "Juras laikmeta pasaule" ("Jurassic World"), taču tieši "Lupin" viņš atrāda sevi visā spožumā galvenā aktiera tēlā. Sai harismas un šarma apburti, skatītāji nespēj viņa atveidoto varoni pieskaitīt "sliktajiem zēniem", tādējādi veidojot līdzjūtīgu un atbalstošu fanu bāzi.

"Vogue" norāda – "Lupin" ir viegli un patīkami skatīties, saucot to par atturīgu un pieticīgu, taču vienlaicīgi arī svaiga gaisa malku daudzsēriju kinolenšu pasaulē, pēc kura daudzi bija noilgojušies. Tajā neparādās milzīgi centieni seriālu padarīt ārkārtīgi stilīgu, pieturoties pie labi nospodrinātas vecās skolas. Daļu sēriju veidojos Luiss Leterjē, kurš 2013. gadā atklāja stāstu par burvju māksliniekiem, kuriem izdevās apvest ap stūri banku sistēmu ("Now You See Me"). Radītā vide ir līdzīga "Oušena bandai" un Roberta Mūra ēras beigām Džeimsa Bonda kurpēs – bez pārmērīgiem pikantumiem un milzīgas vardarbības, kura daudziem nemaz nepietrūkst.

Mūsdienu laikmetā daudz runājam par multikulturālu sabiedrību, tāpēc franču seriāla kontekstā izceļams tumšas ādas krāsas galvenais varonis. Tāpat seriāla sižetā ietverta arī rasisma tēma, stāstot par Diopa un viņa tēva gaitām, kā imigrantiem ierodoties Parīzē. Lai gan priekšplānā izvirzās zādzības jautājums, "Lupin" ietver arī spēcīgu vēstījumu par rasu un sociālo slāņu atšķirībām.

Starp citu, arī otrā "Netflix" šī brīža hitā "Bridgerton" Heistingas hercogu atveido tumšas ādas krāsas aktieris – Redžijs Žans Peidžs, tādējādi lielu projektu priekšplānā turpinot izvirzīt dažādības jautājumu.

Ceļošanas mīļotāji ir noilgojušies pēc koferu kārtošanas un iespējas doties baudīt pasaules garšas un skatus. Taču, kamēr gaidām zaļo gaismu, tieši seriāli mūs var vest virtuālos ceļojumos. Tāpat kā rudenī iznākušais seriāls "Emily in Paris", arī "Lupin" mūs ved uz Francijas galvaspilsētu Parīzi, taču – ja pirmais minētais pielīdzināms Kerijas Bredšovas "Instagram" pastaigām pa Ņujorkas ielām, "Lupin" liekams vienā plauktiņā ar "The Sopranos". Jaunajā seriālā tādas skaistas un labi zināmas vietas kā Luvras muzejs mijas ar pilsētas tālākiem pakšiem, taču bez epizodiskas Eifeļa torņa parādīšanās arī neiztiek.