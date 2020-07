Noskaties! Ieskats asa sižeta filmā 'Ava' ar Džesiku Česteinu galvenajā lomā 

25. septembrī uz ekrāniem nonāks režisora Teita Teilora asa sižeta trilleris "Ava", kurā galveno lomu atveido Holivudas zvaigzne Džesika Česteina, vēsta ārvalstu mediji.

Ava ir bīstama slepkava, kura darbojas slepenas organizācijas uzdevumā, ceļojot pa visu pasauli un pildot augsta profila misijas. Brīdī, kad darbs noiet greizi, Avai nākas cīnīties par savu dzīvību.

Džesika Česteina pazīstama ar lomām drāmās "Slepenā operācija "30 pēc pusnakts"" ("Zero Dark Thirty"), "Mollijas spēle" ("Molly's Game") un "Patvērums" ("Take Shelter"), kā arī šausmu filmās "Tas" ("It") un "Mamma" ("Mama").

Līdztekus Česteinai filmā piedalās arī tādas zvaigznes kā Džons Malkovičs, Kolins Farels, Džīna Deivisa u.c.