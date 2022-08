Noskaties! Lady Gaga apstiprina lomu 'Džokers 2' ar muzikālu tīzeri 

Dienu pēc tam, kad "Warner Bros." apstiprināja, ka "Džokera" turpinājums tiks izlaists 2024. gada 4. oktobrī, sociālajos medijos tika publicēts gaidāmās filmas muzikālais tīzeris. To publicēja neviens cits kā Lady Gaga – apstiprinot to, ka spēlēs līdzās Hoakinam Fīniksam.

18 sekunžu garajā tīzerī ir redzami Džokera siluets, dejojot ar kleitā tērptu Gagu, fonā skanot Freda Astēra izpildījumam "Cheek to Cheek". Videoklips beidzas ar Fīniksa Džokera smiekliem, kad tiek atklāts 4. oktobra izlaišanas datums un nosaukums "Folie a Deux".

Lai gan nekas oficiāls par Gagas lomu nav zināms, šķiet, ka viņas siluetā tīzerī ir redzama sirds tetovējuma kontūra, kas ir viena no Margotas Robijas Hārlijas Kvinas varoņa ikoniskākajām iezīmēm. Tas izriet no agrāk izskanējušajām ziņām par to, ka Lady Gaga varētu pievienoties projektam Džokera draudzenes Hārlijas Kvinnas lomā. Zināms arī tas, ka Tods Filipss atgriežas kā režisors. Tāpat kā oriģinālajā filmā, viņš kopā ar Skotu Silveru ir sarakstījis scenāriju.

Joker: Folie à Deux

10.04.24 pic.twitter.com/obp7T9lBFL — Lady Gaga (@ladygaga) August 4, 2022

Kinolentes režisors Tods Filipss iepriekš producēja filmu "A Star Is Born" — 2018. gada rimeiku, kurā piedalījās Bredlijs Kūpers un Lady Gaga. Pēc tās aktrise un popzvaigzne atveidoja Patriciju Redžani filmā "House of Gucci", kā arī deva savu artavu dziesmai "Hold My Hand" filmā "Top Gun: Maverick", kas šobrīd visā pasaulē ir iekasējusi vairāk nekā 750 miljonus ASV dolāru.

Atgādinām, ka filma "Joker" ir plaši pazīstamā supervaroņa Betmena stāsta prīkvels un vēsta, kā Džokers kļuvis par ļaundari un Betmena lielāko ienaidnieku. Tās galvenais varonis Artūrs Fleks ir neizdevies komiķis, kurš, tērpies klauna tērpā, klīst pa Gothemas pilsētu un nemitīgi sastopas ar vardarbību. Fleks pamazām zaudē veselo saprātu, transformējoties par ļaundari Džokeru.