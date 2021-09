Noskaties! Neo un Trinitija atgriežas ceturtajā 'Matrikss' filmā 

Tālajā 1999. gadā pasaule iepazinās ar filmu sēriju, kas nu kļuvusi par kino klasiku. Neapšaubāmi, runa ir par "Matriksu" ("The Matrix"). Iespējams, liela daļa kino mīļu vēl aizvien nevar noticēt, ka triloģijai nolemts likt komatu, taču tā ir vistīrākā patiesība, ko jau decembrī varēsim novērtēt arī mēs. Dāmas un kungi, "The Matrix: Resurrections" oficiālais treileris ir ieradies!

Ieskats ar nepacietību gaidītajā kinolentē ir acīm baudāms un specefektiem bagāts – tieši tāds, kādu iecienījuši franšīzes fani. Publicētais treileris turpina Tomasa Andersona (Kianu Rīvss) un Trinitijas (Kerija-Anna Mosa) stāstu, kuri atkal izskatās iesprostoti simulētajā realitātē. Apspriežot redzēto sapni ar psihoterapeitu, kuru atveido Nīls Patriks Hariss, klajā laistais ieskats liek noprast, ka Andersons jeb Neo vairs neatceras savu pagātni.

Tāpat publicētie kadri vedina domāt, ka Neo un Trinitija viens otru nepazīst – vismaz pagaidām.

"The Matrix Resurrections" redzēsim ne tikai iepriekš minētos Rīvsu, Mosu un Harisu. Lomas atveidos arī Džeida Pinketa Smita, Jaja Abduls-Matīns II, Džesika Henvika, Džonatans Grofs, Prijanka Čopra un citi. No oriģinālā režisoru dueta ceturtajā cēlienā palikusi vien Lana Vačovska, kur bija arī viena no scenārija autorēm (kopā ar Aleksandru Hemonu un Deividu Mičelu).

Ziņas par leģendārās filmas turpinājumu nāca klajā 2019. gadā – laikā, kad apritēja 20 gadi kopš pirmās "The Matrix" filmas pirmizrādes. Tā kļuva par kases grāvēju, ienākumiem visā pasaulē pārsniedzot 460 miljonu eiro, kā arī atnesot četras "Oskara" balvas.

"Matrikss" ceturto cēlienu kinoteātros varēsim novērtēt pirms Ziemassvētkiem, sākot no 22. decembra.