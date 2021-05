Noskaties! Publicēts ieskats seriāla 'Draugi' atkalredzēšanās epizodē 

Cik labi tu atceries deviņdesmito gadu kulta seriālu "Draugi"? Cik labi paši aktieri atceras savus varoņus, kuru kurpēs dzīvoja 10 gadus? Kā liecina "HBO Max" publicētais jaunās sērijas treileris, visām sešām zvaigznēm nekas nav izkritis no prāta, un viņu atmiņās filmēšana noslēgusies tikai vakar, raksta "Variety".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sērijas pirmizrāde pārcelta jau vairākkārt, šobrīd apstājoties pie 27. maija, kad tā būs skatāma "HBO Max" platformā. Vēstīts, ka uz svinīgo tikšanos ieradīsies visi varoņi – stilīgā Reičela (Dženifera Anistone), tīrības apmātā Monika (Kortnija Koksa), mākslinieciskā Fēbe (Lisa Kudrova), jokdaris Čandlers (Metjū Perijs), dāmu mīlulis Džouijs (Mets Leblāns) un vienmēr neveiklais Ross (Deivids Švimmers). Seriāls seko pa pēdām Ņujorkā dzīvojošajiem draugiem un viņu piedzīvojumiem.

Jaunais treileris atrāda kadrus, aktieru komandai izstaigājot leģendāros dzīvokļos un pat uzspēlējot labi zināmu jautājumu-atbilžu spēli, kura līdzīgā formātā redzēta 4. sezonas epizodē "The One with the Embryos". Arī šoreiz spēles vadītājs ir Deivids Švimmers, savukārt viens no jautājumiem skar Rosa un Reičelas slaveno kašķi – vai tiešām viņu attiecībās bija "pauze"? Šo jautājumu visiem varoņiem uzdos arī Džeimss Kordens, viens no sērijas viesiem, lai beidzot vienreiz un par visām reizēm būtu zināma atbilde.

Divu minūšu garais treileris atklāj, ka sērijā aktieri ne tikai gremdēsies atmiņās par pašiem pirmsākumiem, bet arī pārlasīs spilgtākās scenārija ainas un savas klasiskās frāzes. Tāpat viņus apciemos arī sabiedrībā atpazīstami viesi – Džastins Bībers, Kara Delavinja, Lady Gaga un daudzi citi.

Intervijā "People" aktieri dalījušies pārdomās, kā gan varētu izskatīties viņu varoņu dzīve šodien. Anistone sacījusi, ka Reičela varētu būt atvērusi savu apģērbu līniju, savukārt Koksa norādījusi, ka Monika, visticamāk, iesaistījusies konkurences skrējienā ar citām mammām un cenšas būt labākā. Tikmēr Kudrovai šķiet, ka Lisa kopā ar Maiku un bērniem dzīvo Konektikutā, kā arī vada mākslas skoliņu.

Seriāla vīri savos izteikumos bijuši īsi un konkrēti – Perija Čandlers būtu lielisks tēvs un rakstnieks, kamēr Leblāna Džouijs būtu atvēris vairākas sviestmaižu ķēdes un pats visus gardumus arī apēdis. Kā jau paleontologs, Ross vēl aizvien "spēlētos ar kauliem", kā arī būtu investējis naudu Džouija sviesmaižu biznesā un daudz līdzekļu, ko novirzīt bērniem, zaudējis.

Pirmās sezonas laikā katrs no seriāla "Draugi" galveno lomu atveidotājiem saņēma 22,5 tūkstošus ASV dolāru par sēriju. 1997. gadā viņi sanāca kopā, lai pieprasītu 100 tūkstošus par vienu sēriju, kļūstot par pirmajiem aktieriem TV vēsturē, kuri tā rīkojušies. TV ekrānos seriāls "Draugi" tika demonstrēts no 1994. līdz 2004. gadam. Pēdējās sezonas noslēguma sēriju ASV vēroja vairāk nekā 52 miljoni skatītāju, padarot to par skatītāko seriāla epizodi divtūkstošo gadu sākumā.