Noskaties! 'Sekss un lielpilsēta' autora jaunākais veikums – 'Emīlija Parīzē' 

Leģendārā seriāla "Sekss un lielpilsēta" faniem ir iemesls uzgavilēt, jo oktobrī tās autors Darens Stārs skatītāju vērtējumam nodos seriālu par divdesmitgadnieci Emīliju, kas darba dēļ pārceļas uz Parīzi. Seriālā netrūks viegli skatāmo un uztveramo darbu sastāvdaļu – būs gan romantika, gan pārpratumi, gan dažādi negaidīti notikumi, kas vilinās sekot jaunās meitenes gaitām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uz romantisko komēdijseriālu tiesības sākotnēji piederēja "Paramount Network", taču pēcāk tapa zināms, ka tas būs skatāms tikai straumēšanas giganta "Netflix" platformā, raksta "Variety". Šobrīd ziņots, ka seriālā, kura galveno varoni Emīliju atveido Lilija Kolinsa, pirmajā sezonā būs 10 sērijas.

Emīlija ir mārketinga speciāliste no Čikāgas, kurai kā no debesīm deguna priekšā nokrīt sapņu darba piedāvājums Parīzē. Viņas galvenais uzdevums ir pārskatīt kāda uzņēmuma mediju stratēģiju. Viņas jaunā dzīve Francijas galvaspilsētā ir pilna dažādu sarežģījumu – sākot no kolēģu labvēlības iegūšanas, līdz pat negaidītiem pārsteigumiem privātajā dzīvē. "Variety" norāda, ka visas sērijas uzņemtas arī reālajā vidē – Parīzē un dažādās Francijas vietās.



Pirmais seriāla ieskats atklāj, ka sākotnēji Emīlija Parīzē jutusies gluži kā Nikola Kidmena no Mūlenrūžas. Tāpat viņa izteikusies, ka uz Eiropu atvedusi savu amerikānisko skatu uz lietām. Kopā ar Kolinsu seriālā uzmirdzēs arī Lukas Bravo, Keita Volša, Ešlija Pārka un citi. Seriāls būs pieejams plašākai auditorijai no 2. oktobra.

Jāteic, ka kinopasaule jau šobrīd seriālam uzlikusi visnotaļ augstas ekspektācijas, ņemot vērā, ka tā veidošanā iesaistījies jau minētais Stārs, kuram šāda žanra darbi nav nekas svešs.