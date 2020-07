Noskaties! 'Troļļi 2' jau drīzumā uzsāks ceļu pie Latvijas skatītājiem 

Jau pavisam drīz – 7. augustā – arī Latvijas kinoteātros parādīsies ilgi gaidītā muzikālās animācijas filmas "Troļļi" otrā daļa. "Troļļi 2" sižets grozās ap ciltīm, kas nodevušās dažādiem mūzikas žanriem, un tas kaut kādā mērā atgādina "Mēs esam pasaule"("We Are the World") stila kolektīvu, kuriem jāvienojas harmonijā, lai stātos pretī ļaundarim.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Anna Kendrika un Džastins Timberleiks atgriežas 2016. gada "Dreamworks Animation" mūzikla "Troļļi" turpinājumā: "Troļļu pasaules tūre" ("Trolls World Tour"). Šī filma ir piedzīvojums, kas viņus aizvedīs tālu pāri tam, ko viņi jau iepriekš ir zinājuši, Popija (Kendrika) un Zars (Timberleiks) atklāj, ka viņi pārstāv tikai vienu no sešām dažādām troļļu ciltīm, kas izkaisītas pa sešām dažādām zemēm un nodevušās sešiem dažādiem mūzikas žanriem: Fankam, kantrī, tehno, klasiskai, popam un rokam. Pēkšņi viņu pasaule kļūs daudz lielāka un skaļāka.

Hardkora karalistes locekle Karaliene Barba (Reičela Blūma), kurai palīdz viņas tēvs Karalis Trešs (Ozijs Osborns), vēlas iznīcināt visu citu veidu mūziku, lai valdītu roks. Ņemot vērā apdraudētās pasaules likteni, Popija un Zars kopā ar saviem draugiem – Bigiju (Džeimss Kordens), Šenilu (Karolīna Hjelta), Satīnu (Aino Džavo), Kūperu (Rons Funčess) un Gajs Daimands (Kunals Najars) – nolemj apmeklēt visas pārējās troļļu zemes, lai apvienotu troļļus harmonijā cīņai pret Barbu, kura vēlas visus pārspēt.

Lomās kā dažādu mūzikas stilu pārstāvji pulcējušies daudzi pazīstami, atzinību guvuši mūziķi, turklāt, šī ir viena no lielākajām un spilgtākajām mūziķu grupām, kas jebkad sapulcējusies animācijas filmā. Ieskatu tajā vari gūt šajā videoklipā:

"Troļļi 2" režisors ir Valts Dorns, producente Džīna Šeja. Filmas līdzrežisors ir Deivids P. Smits, bet līdzproducente ir Kellija Kūnija Silella, kas abi strādāja arī pie "Troļļu" pirmās daļas. "Troļļi 2" būs dzirdama Džastina Timberleika, kurš nopelnīja Oskara® nomināciju par savu dziesmu "Can't Stop The Feeling!" 2016. gada filmai, oriģinālmūzika, kā arī Teodora Šapiro mūzika, kas dzirdama daudzās jo daudzās filmās un ir augstu novērtēta.

Šī muzikālā animācijas filma ir ne tikai viena no pēdējo gadu krāšņākajām, bet tajā nolasāma arī mācība bērniem, ka dažādība un citu pieņemšana galu galā rada vispārēju harmoniju. Filma bez šaubām aizķers arī pieaugušo prātus un sirdis, tāpēc droši dodieties to skatīties kopā ar visu ģimeni. Kinoteātros jau no 7. augusta!