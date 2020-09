Publiskots ilgi gaidītās Bonda filmas jaunais treileris 

Bondiādes jaunākajai filmai "No Time To Die" ("Nav laika mirt") uz lielajiem ekrāniem vajadzēja parādīties jau pavasarī, taču 2020. gads faniem licis būt pacietīgiem. Nu publicēts jauns ieskats spraigajos notikumos ar aģentu 007 priekšgalā, kurus pilnā apmērā plānots atrādīt rudenī.

Šī būs pēdējā Džeimsa Bonda sērijas filma, kurā leģendāro aģentu atveidos britu aktieris Daniels Kreigs. BBC kino eksperti šī gada sākumā uzskatīja, ka šis varētu būt labākais no visiem Daniela Kreiga Bonda atveidojumiem. Jāpiebilst, ka kino kritiķiem iepriekšējā daļa "Spectre" ("Spektrs") šķita diezgan garlaicīga, tāpēc uz jauno filmu tiek liktas lielas cerības, vēsta "The Guardian".

"No Time to Die" būs kino vēsturē jau 25. Džeimsa Bonda sērijas filma. Sākotnēji bija iecerēts, ka to veidos režisors Denijs Boils, taču pēc radošām domstarpībām ar scenārija autoru Džonu Hodžu abi filmas radošo komandu pameta. 2018. gada rudenī tapa zināms, ka jauno bondiādes filmu veidos japāņu izcelsmes amerikāņu režisors Kerijs Fukunaga.

Filmā būs redzami aktieri Rami Maleks, Naomi Harisa, Džefrijs Raits, Kristofers Valcs, Ralfs Fainss, kā arī franču aktrise Lea Sedū Bonda meitenes lomā. Jaunais, divu ar pusi minūšu garais tīzeris parāda vairākus asa sižeta notikumus, kas kvēlākajiem faniem varētu iet pie sirds. Kā raksta "Variety", jaunajā filmā Bonda atpūtu Jamaikā pārtrauc sena drauga ierašanās, kas meklē viņa palīdzību. Bonda uzdevums filmā ir sveiku un veselu mājās atgriezt nolaupītu zinātnieku, kas rada ne vienu problēmu vien.

Vēstīts, ka tituldziesmu ierakstīs amerikāņu popmūziķe Billija Ailiša, kas pēdējā laikā iemantojusi strauju popularitāti. Viņa kļuvusi par vēsturē jaunāko mākslinieci, kurai uzticēts ierakstīt bondiādes filmas galveno skaņdarbu. Zemāk vari aplūkot publicēto ieskatu filmā, kas tika publicēts 2019. gada decembrī.

Starp citu, šogad savu 90. dzimšanas dienu svinēja Šons Konerijs, kas tiek saukts par visu laiku veiksmīgāko Bonda lomas atveidotāju. Par viņu vairāk uzzini šeit.