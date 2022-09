Tuvojas 'The Crown' 5. sezona: kas sagaida skatītājus? 

Karaliskā "Netflix" seriāla "Kronis" ("The Crown") piektā sezona ir tikai dažu nedēļu attālumā! "Netflix" ir paziņojis, ka piektā sezona pirmizrādi piedzīvos 2022. gada 9. novembrī, ziņo "The Independent".

Ir pagājuši gandrīz divi gadi, kopš debitēja "Netflix" drāmas ceturtā sezona, un fani pacietīgi ir gaidījuši, kad uz mazā ekrāna tiks parādīta nākamā karaliskās ģimenes dzīves nodaļa.

Gaidas par "Emmy" balvas godalgotā seriāla atgriešanos pastiprinājās pēc tam, kad 8. septembra vakarā 96 gadu vecumā nomira Lielbritānijas karaliene Elizabete II.

Kad būs piektās sezonas pirmizrāde?

"Netflix" paziņoja, ka seriāla "The Crown" piektās sezonas pirmizrāde notiks 2022. gada 9. novembrī. Straumēšanas gigants savā globālajā fanu pasākumā "Tudum" demonstrēja arī gaidāmās sezonas tīzeri.

Jaunajā priekšskatījumā attiecīgi redzama princese Diāna un Čārlzs, jo tiek publiskotas ziņas par viņu šķiršanos.

2021. gada septembrī "Netflix" dalījās ar video vēstījumu no Imeldas Stauntones, kura uzņemas karalienes Elizabetes II lomu.

Par ko būs piektā sezona?

Paredzams, ka "Netflix" lielbudžeta, balvām bagātā, oriģinālā seriāla nākamā daļa aptvers periodu no deviņdesmito gadu sākuma līdz vidum. Periodu, kurā Lielbritānijas troņmantnieka prinča Čārlza un Velsas princese Diānas laulība strauji izjuka.

Čārlza un princeses Diānas kopdzīve ilga 15 gadus un tā saira deviņdesmito gadu sākumā, bet 1996. gada 28. augustā viņu laulību šķira oficiāli. Laika posmā no 1992. līdz 1996. gadam Diānas un Čārlza attiecības bija saspringtākas nekā jebkad. Sabiedrisko attiecību jomā starp princesi un karalisko ģimeni valdīja karastāvoklis, Diānai nekavējoties to nomelnot, uz ko atbildi parādā nepalika arī Čārlzs.

Tika piesaistīta pilnīgi jauna aktieru grupa, lai atdzīvinātu šīs desmitgades karalisko ģimeni.

Vai ir iznācis piektās sezonas reklāmas rullītis?

Vēl ne gluži, bet "Netflix" ir izlaidis seriāla tīzeri.

