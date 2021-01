10 interesanti fakti par Džimu Keriju 

Ja reiz ir kāds aktieris, kam grūti nosaukt populārāko lomu, tas ir Džims Kerijs, kurš 17. janvārī tortē nopūš 59 svecītes. Maska, Eiss Ventura, Visvarenais Brūss, muļķītis Loids – visas kā viena palīdzējušas Kerijam iekarot pasaules slavu. Šoreiz pāršķirstīsim vēstures lappuses un izcelsim dažus interesantus faktus, kas daudziem talanta cienītājiem varbūt paslīdējuši gar ausīm.

Desmitgadnieka vēstule

Kerijs bijis drosmīgs jau kopš mazotnes. 10 gadu vecumā viņš aizrakstīja vēstuli "The Carol Burnett Show" slavenajai vadītājai, norādot, ka būtu lielisks kandidāts izklaidētāja lomai viņas šovā. Neskatoties uz to, ka mazais zēns uz provēm paņemts netika, aktieris bijis pagodināts saņemt atbildi uz savu piedāvājumu.

Bērnība nabadzībā

Aktieris zina, ko nozīmē dzīvot gan pārticībā, gan arī absolūtā nabadzībā. "Kad tēvam bija 51 gads, viņš zaudēja darbu, un tas bija īsts trieciens. Bija laiks, kad mēs dzīvojām autofurgonā un visiem nācās strādāt par sargiem vai apkopējiem," televīzijas šovā "Inside the Actors Studio" atklāja Kerijs. Puisim pēc skolas nācies vēl astoņas stundas vergot fabrikā.

Nonākšana uz nabadzības sliekšņa ietekmējusi arī viņa skolas gaitas. "No teicamnieka pārvērtos par tādu, kas negribēja nevienu draugu un nevēlējās pat nevienam vārdu zināt," atzinis Kerijs.

Foto: AP/Scanpix

Sirga ar uzmanības deficīta sindromu

16 gadu vecumā Keriju izmeta no skolas. Šādam iznākumam, iespējams, bija medicīnisks iemesls, jo Kerijs cieta no akūta uzmanības deficīta sindroma – iedzimtas psihiskas slimības, kas traucē ilgstoši koncentrēt uzmanību.

Mācību pamešanai izrādījās pozitīva ietekme uz jaunieša turpmākajām gaitām, jo viņš drīz vien sāka uzstāties Toronto komēdiju klubiņos.

"Eight Doctor" atteikums

Popularitātes ziedu laiks Kerijam tika piedāvāta Astotā doktora loma "Doctor Who" sērijā, kura pēcāk gan tika nodota Pola Makgana rokās. Neskatoties uz to, ka skatītāji ar "Doctor Who" iepazinās tālajā 1963. gadā, vēstīts, ka Kerijs par to nepavisam nebija lietas kursā. Savu atteikumu aktieris pamatojis ar nevēlēšanos apbēdināt fanus, kuri nez vai novērtēs varoņa atveidotāju, kuram konkrētais stāsts ir absolūti svešs.

Foto: Vida Press

Mīlas līkloči

Džims Kerijs pirmo reizi apprecējās 1987. gadā – ar aktrisi Melisu Vomeri, taču pirms tam pusgadu bijis attiecībās ar mūziķi Lindu Ronstadtu. Vīra statusā Kerijs bija septiņus gadus, 1995. gadā uzsākot romānu ar savu filmas "Dumb and Dumber" ("Stulbs un vēl stulbāks") ekrāna partneri Lorēnu Holliju. Pēc gada viņš jau atkal bija precēts, tomēr vēl pēc gada – atkal šķirtenis.

Deviņdesmito gadu beigās kādu brīdi viņa sirds piederēja Renē Zelvēgerei, taču no 2005. līdz 2010. gadam aktieris satikās ar Dženiju Makārtiju. 2020. gadā intervijā "Vanity Fair" aktieris atklājis, ka Zelvēgere bija pēdējā viņa lielā mīla.

Foto: Vida Press

Kerija raibajā mīlas dzīvē ir arī kāds traģisks notikums. 2015. gadā ārvalstu mediji vēstīja, ka pašnāvību izdarījusi viņa draudzene Ketriona Vaita, kas nāves brīdī bija precējusies ar citu vīrieti. Pēc Ketrionas nāves mediji vēstīja, ka Kerijs un Vaita, kuru attiecības ar pārtraukumiem turpinājās kopš 2012. gada, esot izšķīrušies piecas dienas pirms traģiskā notikuma.

Bija veiksmīgs, pirms kļuva slavens

Daudziem šķiet, ka komēdijaktieris Džims Kerijs kļuva slavens ar lomu filmā "Eiss Ventura: Zvēru detektīvs" – pēc tam, kad četrus gadus bija veiksmīgi piedalījies seriāla "In Living Color" veidošanā. Tā nebūt nav, un arī pirms tam viņš jau pelnījis paprāvas summiņas. Kā piemēru var minēt filmu "Rubberface", kurai sekoja loma "Once Bitten" – 1985. gada šausmu kinolentē ar komēdijas elementiem. Tāpat viņš parādījies arī vairākās Klinta Īstvuda filmās, tostarp "The Dead Pool" un "Pink Cadillac".

Foto: Vida Press

Ārstējies no depresijas

Kerijs intervijās nenoliedz, ka dzīves laikā cīnījies ar depresiju un lietojis arī medikamentus. 2017. gadā "Independent" citēja aktieri, vēstot: "Šobrīd man nav depresija. Man bija vairākus gadus, taču tagad, kad līst, tad līst, taču lietus nepaliek visu laiku. Tas nepaliek tik ilgi, lai nospiestu mani pie zemes."

Pašam savas pastmarkas

2014. gadā Kerija dzimtenē Kanādā tika laista klajā pastmarku sērija, kurā iekļauts arī Džims Kerijs. Uz tās redzams ne tikai aktieris savā ikdienas skatā, bet arī trīs viņa atveidotie varoņi – Eiss Ventura, Stenlijs Ipkiss jeb Maska un Loids no "Dumb and Dumber". Faktu savā tvitera kontā apstiprinājis arī pats aktieris.

I'm on a stamp along side all my Canadian comedy heroes! This is big. I feel like the guy who invented poutine! ;^D pic.twitter.com/N6V28NxX4P — Jim Carrey (@JimCarrey) September 10, 2014

Nākotnes čeks

Kad Kerijs vēl nebija iemantojis pasaules slavu, viņš sev pats izrakstīja čeku par 10 miljoniem ASV dolāru ar cerību, ka reiz patiesi varēs tos ielikt kabatā. Viņš to sauca par sava veida likmi pašam uz sevi, kamēr fokusējas uz panākumiem Holivudā. Nav noslēpums, ka deviņdesmito gadu vidū viņš bija kļuvis par vienu no pasaules zināmākajām filmu zvaigznēm, taču tas, protams, nāca ar lielu darbu. "Nevar tikai vizualizēt, bet pēc tam iet ēst sviestmaizi," teicis Kerijs.

Kerijs – kapteinis Sperovs

"Karību jūras pirāti" laika gaitā kļuvuši par leģendāru kinolenti, kuru grūti iztēloties bez Džonija Depa, kurš iejuties kapteiņa Džeka Sperova ādā. Taču, lai gan arī šobrīd daudziem šķiet, ka nevienam citam šī loma nebūt nepiestāvētu tik labi, režisoram Goram Verbinskim sākotnēji bija cits redzējums. Viņš Depa vietā vēlējās atveidošanu uzticēt tieši Kerijam. Viņš bija spiests no kapteiņa Sperova lomas atteikties, jo "Karību jūras pirāti: Melnās pērles lāsts" filmēšana pārklājās ar "Visvarenā Brūsa" uzņemšanu.