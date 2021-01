10 komēdijas, kas pirmizrādi piedzīvoja 2020. gadā 

Aizvadītais gads ieviesa milzu korekcijas daudzās jomās – tajā skaitā arī kino pasaulē. Lai gan daudzu plānoto filmu pirmizrādes tikai vēl piedzīvosim tuvākā un tālākā nākotnē, 2020. gadā uz ekrāniem tomēr nonāca vairākas komēdijas vai filmas ar komēdijas elementiem, kas deva iespēju izsmieties līdz asarām, kā arī priecāties par iemīļoto aktieru tēlojumu. Iespējams, kādu esi palaidis garām!

Uzreiz jāteic, ka uz humors ir visnotaļ subjektīva lieta – kas vienam šķiet bezgala smieklīgi, citam neizraisa nekādas emocijas un liek pat mulsumā saķer galvu, tāpēc, ja šajā sarakstā neatrodi kinolenti, kas tev lika izsmieties līdz vēdera krampjiem, padalies komentāru sadaļā!

"The Lovebirds"



Pavasarī interesentiem bija iespēja noskatīties romantisko komēdiju ar Kumailu Nandžiani un Issu Rea galvenajās lomās. Filmā, pat nepaspējot samirkšķināt acis, pāris pilnīgi negaidīti kļūst par daļu no brutāla nozieguma. Lai pierādītu savu nevainību, vislabāko nodomu vadīti, viņi metas notikumu šķetināšanā, kas abus aizved patiesi dīvainos ceļos un noliek absurdu situāciju epicentrā.

Ja esi šādu sižetu cienītājs, savā filmu sarakstā ieliec arī "Murder Mistery" ar Dženiferu Anistoni un Adamu Sandleru, kas arī skatāma straumēšanas platformā "Netflix".

"Bill & Ted Face the Music"



Joprojām nesot dziesmas, kas izglābs Visumu, rakstīšanas nastu, Bils un Teds satiekas ar citu ceļotāju laikā, kurš viņus aizvilina uz nākotni. Tur viņi uzzina, ka nepieciešamība pēc viņu dziesmas ir lielāka nekā jebkad agrāk. Kad draugi nolemj beidzot paveikt neiespējamo, viņu meitas, kuras spēlē Samāra Vīvinga un Bridžeta Lundija-Peina, arī sāk savu laika ceļojuma piedzīvojumu, kas atgādina pirmo filmu "Bill & Ted's Excellent Adventure" ("Bila un Teda neticamie piedzīvojumi").

Bila un Teda lomās atkal atgriežas nevieni citi kā Kianu Rīvss (kuru gan vairāk esam pieraduši redzēt skarbajā tēlā) un Alekss Vinters!

"Palmsprings"



Filmas galvenie notikumi sākas brīdī, kad kādā Kalifornijas kūrortā norisinās gatavošanās kāzām. Sāra ir līgavas māsa, kuru īpaši pārsteidz kāda kāzu viesa uzvedība, – viņš šķiet ļoti brīvs un patiess, tādējādi sievieti ieinteresējot. Tālākie notikumi izvēršas pavisam negaidīti, taču dīvainākais seko nākamajā rītā, kad Sāra atkal pamostas kāzu dienā. Un pēc tam atkal. Un atkal…

Režisora Maksa Barbakova filmas galveno varoņu atveidošana uzticēta Endijam Sembergam un Kristīnai Milioti.

"Borat Subsequent Moviefilm"



Šogad komiķis Saša Barons Koens nāca klajā ar turpinājumu savai 2006. gada filmai, kas uzsāka patiesi iespaidīgu triumfa gājienu. Lai arī cik neticami nešķistu, apritējuši jau veseli 14 gadi, kopš sastapāmies ar lempīgo un aprobežoto kazahu žurnālistu Boratu Sagdijevu, kurš ar savām izdarībām pārsteidza pasauli. Jāteic gan, ka bieži vien filmu turpinājumi liek vilties, cenšoties iet precīzi tajās pašās pēdās, pa kurām soļojis veiksmīgais priekšgājējs. Vai Koenam izdevās pārsist iepriekšējo latiņu, jāspriež pašam!

"Borata nākamā filma" tika izlaista "Amazon" straumēšanas platformā. Ar plašāku jaunās filmas apskatu vari iepazīties šajā gadā.

"Bad Boys for Life"



1995. gadā kino mīļi iepazinās ar "Sliktajiem puišiem", un viņiem patika tas, ko režisors Maikls Bejs bija sagatavojis uz kino paplātes. Pēc astoņiem gadiem Vila Smita un Mārtina Lorensa varoņu piedzīvojumi turpinājās, savukārt trešā daļa dienas gaismu ieraudzīja šī gada sākumā. Lai gan katram laika gaitā izkristalizējies savs skats uz dzīvi, Maikls un Markuss vēl aizvien ir viens otra stiprais plecs, tāpēc, no stūra uzglūnot naidniekiem, vīri nolemj apvienot spēkus un doties vēl vienā bīstamā misijā.

"The Wrong Missy"



Galvenais varonis Tims pazīst divas dāmas vārdā Misija – vienu no viņām vīrietis pēc pavisam īsas tikšanās gatavs saukt par savu dvēseles radinieci, kamēr otra nebūt neatbilst viņa gaumei. Kā jau kārtīgā komēdijā, Deivida Speida atveidotais Tims pamatīgi saputrojas un uz darba pasākumu uzaicina neīsto Misiju, kura nebūt nekautrējas parādīt savu īsto un savdabīgo "Es".

"Freaky"



Lai gan šausmu filmas un komēdijas pārstāv divus kardināli pretējus žanrus, nav akmenī kalts, ka tos nevar veiksmīgi savienot. Šādu atbildību uz saviem pleciem uzņēmās režisors Kristofers Lendons, kinomīļiem piedāvājot filmu par sērijveida slepkavu, kas negaidīti "pārkāpj" vidusskolnieces ķermenī.

Galvenajās lomās ir divi labi zināmi kinopasaules vārdi, kuri katrs pārstāv savu vecuma grupu. Pirmā ir 23 gadus vecā aktrise Ketrīna Ņūtona, savukārt pretī stājas neviens cits kā 50 gadus vecais Vinss Vons, kuru Ņūtona sauc par vienu no bērnības elkiem, raksta "Hollywood Reporter".

"Eurovision"



2020. gadā pārtrūka kāda ikgadēja tradīcija – nenorisinājās Eirovīzijas dziesmu konkurss, kas saskumdināja fanus visā pasaulē. Tomēr savu sāpi viņi kaut nedaudz varēja remdēt ar Vila Farela radīto pērli "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", kas pieejama platformā "Netflix".

Filma vēsta par grūto un neprognozējamo ceļu līdz "Eirovīzijas" skatuvei, un šo stāstu, šķiet, vēlas izdzīvot tūkstošiem mūziķu-amatieru visā Eiropā. Mazajā Islandes pilsētiņā Husavikā vietējā bāra muzikanti Lars un Sigrita jau kopš bērna kājas sapņo par iespēju piedalīties vismaz valsts nacionālajā atlasē, un filmas gaitā viņu iecerētais, protams, piepildās visai neticamu un pārdabisku apstākļu sakritību rezultātā.

"The Gentlemen"



Šī noteikti nav komēdija tās visklasiskākajā izpratnē, taču varētu iet pie sirds melnā humora cienītājiem. Izmeklētie jociņi ļoti iederīgi papildina Gaja Ričija asā sižeta detektīvfilmu, kuras priekšgalā izvirzīti tādi vīri kā Metjū Makonahijs, Hjū Grants un Čārlijs Hanems. Tā atklāj stāstu par talantīgu britu narkobaronu, kuram izdevies izveidot patiesi ienesīgu biznesu. Paklīstot runām par pārdošanu, "spēlē" iesaistās arī citi džentlmeņi. Filmā neiztiek bez shēmošanas, kādam asākam vārdam un, protams, arī lodēm.

"The SpongeBob Movie: Sponge on the Run"



Ģimenes komēdiju cienītāji šī gada nogalē sagaidīja atkalredzēšanos ar Sūkli Bobu Kvadrātbiksi. Vēstīts, ka pilnmetrāžas multiplikācijas filma "The SpongeBob Movie: Sponge on the Run", kas skatāma "Netflix", atšķirībā no iepriekšējām filmām ir ne tikai pilnībā radīta datoranimācijas tehnikā, bet arī dublēta latviešu valodā. Animācijas seriāls "Sūklis Bobs Kvadrātbiksis" televīzijā debitēja 1999. gadā, un pa šo laiku tam tapušas vairāk nekā 200 sērijas 12 sezonās un divas veiksmīgas pilnmetrāžas filmas.

Vai zināji, ka Sūklis Bobs ir jūras biologa iztēles auglis? Ar iemīļotā tēla gaitām un dažādiem aizkadra faktiem iepazīsties šajā rakstā.