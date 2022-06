10 labākās Lady Gagas oriģinālās dziesmas filmām 

Jaunās kinolentes "Top Gun: Maverick" skaņu celiņā iekļauta jaunākā Kinoakadēmijas balvas un "Grammy" balvas ieguvējas Lady Gagas dziesma. Viņa ir ne tikai kļuvusi par ikonu savam ierakstu mākslinieces darbam – līdz 2022. gadam viņa izdevusi septiņus studijas albumus, kas aptver deju popmūziku un pat džezu –, bet kļuvusi arī pazīstama ar saviem kino darbiem.

Kā aktrise Lady Gaga galvenajā lomā bija Bredlija Kūpera filmā "A Star is Born", savukārt pagājušajā gadā Ridlija Skota filmā "House of Gucci". Tomēr Lady Gaga ir arī ieguldījusi jaunu mūzikas kanonu dažādās filmās.

"Heal Me" filmā "A Star Is Born"

Bredlija Kūpera režijas debijas skaņu celiņā ir gandrīz 20 dziesmas, no kurām lielākā daļa ir rakstītas īpaši šai filmai. Dziesma demonstrē Lady Gagas balsi ļoti unikālā veidā, balstoties uz viņas maigo vokālu, kas labi kontrastē ar citiem viņas vokālajiem izpildījumiem filmā.

"Hair Body Face" filmā "A Star Is Born"

Lai gan dziesma filmā tiek izmantota tikai īsu brīdi, šķiet, ka "Hair Body Face" ir redzamākā saikne ar agrīnajām dziesmām pašas Lady Gaga popzvaigznes karjerā. Viņas pirmajos studijas albumos "The Fame" un "Born This Way" bija iekļautas daudzas deju popmūzikas dziesmas, un "Hair Body Face" ir tāda veida dziesma, kuru varētu viegli iekļaut jebkurā albumā. Šis brīdis kalpo kā viena no daudzajām smalkajām atsaucēm uz viņas pašas dziedātājas karjeru.

"Why Did You Do That?" filmā "A Star Is Born"

Lai gan dziesmu teksti ir ievērojami vienkāršotāki nekā citām oriģināldziesmām, kas rakstītas filmai, dziesma "Why Did You Do That?" efektīvi kalpo kā katalizators konfliktam starp filmas centrālajiem galvenajiem varoņiem, tādējādi panākot to, kas filmai tajā brīdī nepieciešams. Turklāt ar mūsdienīgām atsaucēm dziesma izceļ paaudžu atšķirības.

"Look What I Found" filmā "A Star Is Born"

Šī dziesma ilustrē Bredlija Kūpera un Lady Gagas ekrānā redzamo ķīmiju, vienlaikus pastiprinot galveno tēmu par to, cik svarīgi ir piesātināt mūziku ar autentiskumu.

"Is That Alright?" filmā "A Star Is Born"

Šī dziesma papildina filmas centrālo attiecību raksturojumu. Turklāt Lady Gaga iespaidīgais vokālais sniegums nomainās no neierasta "belziena" līdz viegli ievainojamiem čukstiem, kas dziesmai pievieno vēl vienu skaistu kontrastu slāni.

"Hold My Hand" filmā "Top Gun: Maverick"

Jaunākais Gagas ieguldījums kinomākslā ir viņas dziesma gaidītajā Tonija Skota 1986. gada filmas "Top Gun" turpinājuma skaņu celiņā. Oriģinālā "Top Gun" ieguva Amerikas Kinoakadēmijas balvu kā labākā oriģinālā dziesma par dziesmu "Take My Breath Away" – melodiju, kas kļuva par pašas filmas simbolu.

Šķiet, ka "Hold My Hand" rakstīta, apzinoties himnisko skaņu celiņu no pirmās filmas, tādējādi cenšoties sasniegt tādu pašu spēku un ietekmi.

"Always Remember Us This Way" filmā "A Star Is Born"

Šis singls bija viens no lielākajiem filmas hitiem, pat sasniedzot "Grammy" balvas nomināciju kā gada dziesma. "Always Remember Us This Way" ir viens no retajiem muzikālajiem numuriem, kas tiek izpildīts pilnībā filmas stāsta ietvaros.

"I'll Never Love Again" filmā "A Star Is Born"

Dziesma un aina (kas tiek attēlota, dziedot šo dziesmu) lielā mērā balstās uz Lady Gagas sniegumu, kas atgādina Vitnijas Hjūstones darbu filmā "The Bodyguard".

"Til It Happens To You" filmā "The Hunting Ground"

Lady Gagas pirmā oriģināldziesma kinofilmai nebija rakstīta filmai "A Star is Born", bet gan drosmīgajai dokumentālajai filmai "The Hunting Ground". Šī dziesma guva vispārēju atzinību, un mūziķe saņēma savu pirmo "Oskara" nomināciju kategorijā Labākā oriģināldziesma.

"Til It Happens To You" izceļas no citiem materiāliem, ko viņa sarakstījusi kinofilmām, pierādot, ka viņa spēj rakstīt un izpildīt mūziku, kas aptver plašu tēmu loku.

"Shallow" filmā "A Star Is Born"





Filmas "A Star Is Born" galvenais singls pirmo reizi tika parādīts reklāmas rullī un vēlāk sasniedza "Billboard Hot 100" pirmo vietu. Par šo dziesmu vien Gaga ieguva gan Kinoakadēmijas balvu kā labākā oriģināldziesma, gan "Grammy" balvu par labāko pop dueta/grupas sniegumu.

"Shallow" kļuva par vienu no Lady Gagas atpazīstamākajām dziesmām, un tā atspoguļo to, cik labi viņa ir piemērota oriģinālmūzikas rakstīšanai filmai, jo dziesma nemanāmi iekļauta filmas sižetā, tematikā un noskaņās.