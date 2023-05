Aktieri, kuri melojuši par vecumu, akcentiem, traumām un daudz ko citu 

Skaidrs, ka cilvēki bieži vien savā darba vietā melo, it īpaši saviem priekšniekiem. Vai arī aktieri to dara? Protams! Neatkarīgi no tā, vai mērķis ir lomas iegūšana, lomas saglabāšana vai mēģinājums nepārtraukt ražošanu, ir gana daudz iemeslu, kāpēc aktieri izvēlas melot režisoriem. Lūk, astoņas reizes, kad aktieri ir melojuši saviem režisoriem un producentiem!

Halle Berija – "Bruised"

"Oskara" balvas ieguvējai bija jāuzņemas nopietna cīņa (burtiski), attēlojot pensionētu MMA cīkstoni, kura atgriežas cīņas laukumā. Treniņa laikā Halle Berija saskārās ar nopietnu problēmu, kad viņai tika iesperts pa torsu un faktiski tika lauztas divas ribas.

Uztraucoties, ka tas varētu apdraudēt filmas turpmāko tapšanu, viņa nolēma to slēpt no producentiem, paskaidrojot: "Tas, protams, ka apdraudēja ražošanu, tāpēc es pieņēmu lēmumu nevienam nestāstīt. Es vienkārši turpināju! Tikai tad, kad pabeidzām filmēšanu, es to visiem izstāstīju un devos uz slimnīcu."

Idriss Elba – "The Wire"



Seriāla "The Wire" aktieru atlases direktore Idrisam Elbam ieteica paturēt noslēpumā savu īsto dzimšanas vietu no seriāla producentiem. Viņa teica: "Es tevi mīlu, man tevi jāieved šajā atlasē, bet tev ir jāapsola, ka neatklāsi viņiem, ka esi no Austrumlondonas."

Viņa lika Idrisam ieiet un runāt ar amerikāņu akcentu. Pirmajās trīs noklausīšanās reizēs Idriss turpināja uzstāties ar amerikāņu akcentu, un producenti viņam šķietami noticēja, taču viss atklājās ceturtajā noklausīšanās reizē.

Producenti sāka jautāt jautājumus par to, kā aktieris ticis audzināts. Tajā brīdī Idriss vairs nespēja melot: "Mani vecāki man teica, lai nemeloju – ir jāskatās acīs un jābūt godīgam," viņš teica. Par laimi, tas viņam netraucēja iegūt vēlamo lomu!



Laura Freizere – "Breaking Bad"



Kad Laura piedalījās Lidijas lomas atlasē seriālā "Breaking Bad", viņa nedaudz piepušķoja savu vācu valodas prasmi. Viņi jautāja, vai viņa runā vāciski, un viņa atbildēja: "Neapšaubāmi, jā... Es runāju nedaudz vācu valodā." Viņa patiesībā runāja par to, ka 12 gadu vecumā skolā mācījusies vācu valodu.

Tātad, kad pienāca laiks apgūt viņas scenārija rindas (kas galvenokārt sastāvēja no žargona vācu valodā), ar to bija grūtības. Viņa par šo procesu stāstīja: "Tas bija murgs! Pagāja vairākas dienas, līdz es iemācījos šo mazo rindkopu. Es ar to visu nogurdināju savu ģimeni!



Liams Hemsvorts – "Pēdējā dziesma" ("The Last Song")



Kad Liams piedalījās filmas "Pēdējā dziesma" atlasē, producenti viņam jautāja, vai viņš prot spēlēt volejbolu, uz ko viņš atbildēja: "Jā, nav nekādu problēmu." Tomēr, kad pienāca volejbola ainas filmēšanas diena, Liams bija nervozs, sakot: "Pirmajā volejbola treniņu dienā man bija patiesi bail filmēt šo volejbola spēles epizodi. Lai spēlētu šo spēli, ir vajadzīgas prasmes, un man to nebija. Tajā brīdī es ieteicu, ka, iespējams, būtu nepieciešams dubultnieks, taču bija grūti atrast tik lielu cilvēku kā es."

Viņš mācījās un jau pēc laika jau izskatījās diezgan labi. "Bija diena, kad 300 fona aktieri skatījās, kā spēlējam pret profesionāliem volejbola spēlētājiem, un viņi lika mums izskatīties muļķīgi."

Anna Hetaveja – "Kuprainais kalns" ("Brokeback Mountain")



Filmas "Kuprainais kalns" noklausīšanās Annai padevās neticami labi, viņa teica: "Es zināju, ka loma ir mana!"

Bet pēdējais, ko režisors viņai jautāja pirms aiziešanas, bija: "Ak, starp citu, vai tu proti jāt ar zirgu?" Anna teica: "Jā", vēlāk paskaidrojot, kāpēc meloja: "Mani vecāki man dzīvē ir devuši daudz dāvanu, un viena no tām ir padoms: ja tev kādreiz jautā, vai tu vari kaut ko izdarīt, saki jā. Divu nedēļu laikā tu vari iemācīties jebko, ja esi pietiekami motivēts. Tāpēc es nekad nemaz nebiju bijusi zirga mugurā un atbildēju: "Ak jā, es patiešām esmu laba jātniece."

Tāpēc viņa ķērās pie darba un iemācījās jāt, taču viņas pirmā diena ar zirgu nebija gluži tāda, kā bija plānots: "Man tika iedots zirgs filmēšanas laukumā, bet man nepateica, ka tas ir komandas zirgs (kurš reaģē tikai uz mutiskām komandām), tāpēc es nevarēju saprast, kā likt likt viņam jāt. Un es devos uz mēģinājumu, kur bija 300 fona aktieri, kuri visi strādā zirgu fermā, un zirgs darīja tieši neko. Un beigās viņš vēl mani nometa no savas muguras visu acu priekšā."

Reičela Makadamsa – "Brīnumā" ("To the Wonder")



Reičela bija apņēmības pilna uzņemties lomu filmā "To the Wonder", tik ļoti, ka slēpa savu alerģiju un bailes no zirgiem. Patiesībā viņa bija tik sajūsmā par darbu ar režisoru, ka, kad viņš jautāja, vai viņai nav problēmas strādāt kopā ar zirgiem, viņa atbildēja: "Es mīlu zirgus!"

Tas droši vien bija biedējoši strādāt līdzās tik daudziem dzīvniekiem, no kuriem viņai ir gan bail, gan alerģija, un viņa paskaidroja: "Savā pirmajā filmēšanas dienā atrados aplokā kopā ar 50 zirgiem, kuriem ne reizi nebija pieskāries cilvēks."

Tomēr viņa pārvarēja bailes, pat ja viņas acis nedaudz niezēja un pietūka.

Sandra Buloka – "Mīlas eliksīrs Nr. 9" ("Love Potion No. 9")



Rei, kad Sandrai Bulokai gandrīz nebija nekādu aktiermeistarības panākumu, viņa bija spiesta melot par savu vecumu, piedaloties 1992. gada romantiskās komēdijas filmas "Mīlas eliksīrs Nr. 9" atlasē. Kad aktieru atlases režisori viņai pastāstīja, ka vēlas "vecāku lomas atveidotāju", Buloka informēja, ka viņai ir 29 gadi. Kaut gan aktrisei atlases laikā bija 26 gadi, un viņas meli nodrošināja viņas pirmo galveno lomu.

"Es vienmēr teicu, ka nekad nemelošu, bet reiz, kad es to izdarīju, tas nostrādāja par labu man," atceras aktrise.

Mila Kunisa – "That ‘70s Show"



Būdama viena no labākajām aktrisēm, kas pārgājusi no televīzijas un lielbudžeta filmām, Mila Kunisa piedzīvoja diezgan necilus sākumus, iegūstot lomu seriālā "That ‘70s Show". Standarta noteikums visiem aktieriem, kas piedalījās atlasē, bija tāds, ka ir jābūt vismaz 18 gadus veciem, bet Kunisa ieguva lomu, neskatoties uz to, ka viņai bija vien 14.

"Patiesībā man bija 14, bet es viņiem teicu, ka esmu mazliet vecāka... Es viņiem teicu, ka man būs 18, kas tehniski nav meli, jo vienā brīdī man pienāca 18 gadu dzimšanas diena," atgādina Kunisa. Pat tad, kad producenti atklāja, ka viņa ir nepilngadīga, viņi ļāva viņai turpināt astoņas sezonas, jo viņa bija labākā šai lomai.