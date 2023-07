Aktieris Simu Liu komentē saķeršanos ar Goslingu 'Bārbijas' preses konferencē 

Aktieris Simu Liu jaunajā grāvējā "Bārbija" atveidoja Kenu tāpat kā Raiens Goslings. Pagājušajā mēnesī, piedaloties preses konferencē Kanādā, starp abiem aktieriem izveidojies šķietami saspringts brīdis, pozējot fotogrāfiem, vēsta "The Independent".

No preses konferences uzņemtā video redzams, kā Liu draudzīgi apliek roku ap Goslinga vidukli, pozējot kamerai. Taču Goslings par šo žestu nav sajūsmā, lūdzot Liu roku no vidukļa noņemt. "Neturi mani tur. Vai tu vēlies, lai arī es tev tā pieskaros?" viņš vaicā kolēģim. Liu viņam atbild: "Ak, vai tas ir pārāk maigi? Viss kārtībā."

You asked for it! Here’s the full clip of Ryan Gosling and Simu Liu interacting on the #Barbie movie red carpet in Toronto 💕 The Kenmance is strong 💪 pic.twitter.com/D8uoWbCR0P